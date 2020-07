Water vasthouden in je eigen tuin: zo doe je dat!

Remi van Beekum verhuisde twee jaar geleden met zijn gezin van Winsum naar Eext. Daar kweekt hij een voedselbos en daarbij probeert hij zoveel mogelijk vocht vast te houden in de bodem.

Mega regenton

Het regenwater van het dak van zijn schuur is afgekoppeld van het riool. De regenpijp van de dakgoot van het schuurtje komt uit in een tank van duizend liter. Van Beekum heeft er zelfs twee van staan. "We hebben een grote tuin en krijgen steeds vaker te maken met lange periodes van droogte. In het voorjaar waren ze leeg. Daarom denk ik dat ik er nog een derde bij plaats", zegt van Beekum.

Twee regentonnen van 1.000 liter (Rechten: RTV Drenthe)

Wadi

Dit voorjaar heeft hij een wadi aangelegd. Het regenwater van het dak van zijn huis loopt door een lange regenpijp, die deels onder de grond ligt, naar een kuil in het midden van zijn tuin. "Het lijkt net een lekke vijver, maar zo hoort het ook. Als het regent komt er water in te staan dat in de uren daarna langzaam in de bodem wegsijpelt", aldus Van Beekum.

En ook al heeft het de afgelopen weken veel geregend, toch staat er geen water in de wadi. Een teken dat het vocht goed is opgenomen in de bodem.

Sommige gemeenten stellen subsidie beschikbaar aan particulieren die het hemelwater afkoppelen van hun perceel, waaronder de gemeente Aa en Hunze, waar Van Beekum woont.

Regen komt vanaf het dak in de wadi terecht (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Humus

Een derde manier die Van Beekum toepast om het vocht in zijn tuin vast te houden is door het aanbrengen van een dikke laag organisch materiaal rond bomen en struiken. Het is een laag van wel 15 centimeter met houtsnippers, gras en bladresten.

"Het is zonde om gras in de groene bak te gooien. Als je het rond bomen en struiken strooit verandert het in een paar jaar in humus, een soort bosgrond. Bemesten is dan niet nodig. En je hoeft niet naar het tuincentrum om compost te kopen", zegt hij.

Dit heeft wat hem betreft de voorkeur boven bokashi. Bij bokashi moet je micro-organismen als bacteriën en schimmels toevoegen aan plantenresten, samen met een soort kalk. Dat gaat dan samen in een luchtdichte zak of ruimte. "Van nature zitten er al genoeg bacteriën en schimmels in de grond. Dit is meer voor luie tuiniers", lacht hij.

(Rechten: WDODelta)

Mest en koffieprut

Wie toch wil bemesten kan volgens Van Beekum daarvoor prima de uitwerpselen van dieren gebruiken. "Maar pas een beetje op met mest van dieren die net zijn ontwormd. Want wormen in je tuin heb je juist nodig om al die plantenresten om te zetten in humus. Meng het bij voorkeur met andere stoffen."

Ook koffieprut is volgens hem zo'n beetje de ideale bemesting. "Het zit vol stikstof, fosfor en kalium. En dat zijn stoffen die vaak in de zakken kunstmest zitten die in de tuincentra staan. Je moet zelfs een beetje oppassen dat je niet teveel koffieprut bij planten strooit, omdat ze dan teveel voeding tegelijk krijgen."