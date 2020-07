Taakstraf voor man die zich in Roden uitgeeft voor agent

"Wonderlijk gedrag", noemde de rechter de actie van een 50-jarige man uit Amsterdam die zich in Roden voordeed als agent, terwijl hij dat niet was. En dat is strafbaar. De man kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

De Amsterdammer reed op 19 november in zijn auto achter een wagen van een vrouw. Hij seinde met zijn lichten en zwaaide dat de vrouw haar auto aan de kant moest zetten. Hij liet daarbij een kaartje zien met daarop het logo van de politie. De vrouw parkeerde haar auto. Vervolgens kwam de man schreeuwend op haar af: "Vind je het normaal dat je zo rijdt!"

Agente in opleiding

De vrouw gaf aan dat zij agente in opleiding was en vroeg hem naar zijn identiteitspapieren. De man zou daarop hebben gesnauwd: "Dan ben je geen collega". Uit voorzorg liet ze haar rijbewijs zien. Ze moest vervolgens van hem "haar bek houden en in de auto blijven zitten". De man stapte in zijn wagen en reed weg.

Spiegel

De vrouw belde een collega. De Amsterdammer werd kort daarop aangehouden. Volgens hem was hij door een automobiliste ingehaald en daarbij werd zijn spiegel geraakt. Hij wilde verhaal halen en reed haar achterna. Hij seinde inderdaad met zijn lichten, om haar te dwingen om te stoppen. Hij ontkende dat hij zich uitgaf voor agent.

Visitekaartje in plastic

De rechter geloofde het verhaal dat de man bij de politie vertelde niet. De Amsterdammer verscheen niet op zitting voor verdere uitleg. Er was in zijn auto een in plastic verpakt visitekaartje van een agent gevonden. De collega die door de vrouw was gebeld, zei dat ze erg overstuur was. De rechter vond de taakstraf, zoals door de officier van justitie was geëist, een passende straf.