Van Rossems voor tv-opnames in Assen

Voor het programma werd inspiratie opgedaan bij onder andere de Asser Historische Vereniging. Martin Hiemink van de vereniging vertelt: "Er werd gevraagd of wij nog meer informatie konden geven. We zijn daar met drie personen van de Asser Historische Vereniging mee bezig gegaan. Jan Bos, Bieneke Drenth en ik. Toen zijn we tot iets gekomen."

En wat de Van Rossems dan zoal te zien krijgen in Assen? Hiemink: "We hebben ze laten zien wat ze van ons eigenlijk zouden moeten zien. Dus waar Assen is ontstaan, de dingen rond de Brink en hoe de stad is opgebouwd." Ook hebben ze Vincent van Rossem, 'de man van de architectuur', een aantal dingen laten zien. "Je laat een aantal bijzondere gebouwen zien, je laat de structuur van Assen zien... Daar moet hij nog een keuze in maken."

'De Van Rossems bepalen'

Hiemink vertelt dat er ook in het Drents Museum gefilmd gaat worden. "Daar gaat een schilderij van Assen besproken worden door Sis. En Maarten zal zich wijden aan de geschiedenis, het klooster, het provinciehuis dat er staat en oudere delen van Assen, maar ze hadden ook hun oog laten vallen op het nieuwe station." Wat er precies in het tv-programma komt blijft dus nog even een verrassing, maar, zo heeft Hiemink zich laten vertellen, 'de Van Rossems bepalen'.

'Assen op de kaart zetten'

Maarten van Rossem zei in het tv-programma De Slimste Mens eens dat 'de beschaving zo'n beetje stopt na Zwolle en in Groningen weer begint'. Toch denkt Hiemink dat de Van Rossems positief zullen zijn over Assen. "Ze zullen allicht iets kunnen vinden, want we zijn zelf ook kritisch op hoe het af en toe in de stad gaat. We weten wel dat er hier en daar nog van alles te verbeteren is, maar ik denk dat ze verbaasd zullen zijn over wat ze hier aantreffen qua architectuur en historie."

De Van Rossems zullen mogelijk ook iets doen met Lodewijk-Napoleon en het Drents Archief, omdat daar de 'echte Bartje' staat. Hiemink: "Het is mooi dat ze Assen gekozen hebben en het is weer een ontzettend goede manier om Assen eens op een andere manier op de kaart te zetten."