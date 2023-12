Baanrenster Maike van der Duin mist door gebroken kuit- en scheenbeen EK in eigen land

WIELRENNEN - Baan- en wegwielrenster Maike van der Duin komt voorlopig nog niet in actie. De 22-jarige Assense heeft tijdens een trainingsstage met haar ploeg Canyon-SRAM Racing in de Verenigde Staten eerder deze maand haar kuit- en scheenbeen gebroken. Dat betekent ook dat ze de EK baanwielrennen, over twee weken in Apeldoorn, mist.

Bij afwezigheid van Van der Duin won Lorena Wiebes donderdag op de NK de titel op het onderdeel afvalkoers. De wegrenster van SD Worx versloeg in Apeldoorn in de sprint om de titel Marit Raaijmakers. Het brons was voor Juliet Eickhof.

Raaijmakers zal door de afwezigheid van haar vaste partner op de koppelkoers samen met Wiebes uitkomen. De afwezigheid van Van der Duin is een zorg voor Nick Stöpler, de bondscoach van de duurrenners. Raaijmakers en Van der Duin zijn de voornaamste kandidaten om Nederland komende zomer te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.

Zilver

Van der Duin pakte in 2022 al WK-zilver op het olympische onderdeel omnium. Samen komen ze in Parijs normaal gesproken ook uit op de koppelkoers, het andere duuronderdeel.