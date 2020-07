Hof van Saksen Academie reikt eerste diploma's uit

Het gaat om een beroepsbegeleidende leerweg, die in februari vorig jaar is gestart. Binnen deze opleiding op mbo-niveau worden studenten opgeleid tot kok, of gastheer of -vrouw. Ze volgen één dag per week college en werken daarnaast vier dagen in restaurants.

"Dat we ruim een jaar later al de eerste acht studenten mogen feliciteren met een diploma is natuurlijk fantastisch", reageert Eric van der Heijden, general manager van Hof van Saksen. Hij meldt dat de groep in september wordt uitgebreid naar 27 studenten, "dus we gaan in de toekomst nog veel meer diploma's uitreiken."

'Een eigen draai eraan geven'

Een van de afgestudeerden is Haileab Melles. "Ik leer heel veel van de chef en alle andere mensen hier", zei hij afgelopen december nog tegen RTV Drenthe. "Je krijgt veel vrijheid om je eigen draai aan dingen te geven."

Samenwerking

De Hof van Saksen Academie is een samenwerking tussen Werkplein Drentsche Aa, vakantiepark Hof van Saksen en het Drenthe College. De groep studenten bestaat uit onder meer uit statushouders die nog aan het inburgeren zijn, een clubje jongeren vanuit het speciaal voortgezet onderwijs en studenten van het Drenthe College.

