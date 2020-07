Zorgen bij Leefbaar Tynaarlo over GAE als militair vliegveld

"Dit zou je niet moeten willen als gemeente", zegt Jurryt Vellinga, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo. De partij wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. Vellinga vraagt zich af wat het college vindt van het voorstel en in hoeverre het college er überhaupt weet van heeft.

College niet geïnformeerd

"Wat is hier aan de hand? Voor zover bij ons bekend is het college er niet bij betrokken. Het verzoek van de luchthaven is door meerdere partijen ondertekend, maar niet door de aandeelhouders. Wie heeft die zienswijze voor de minister eigenlijk precies ondertekend?", aldus Vellinga.

Wethouder Hanneke Wiersema geeft de volgende schriftelijke reactie: "Wij hebben een concept versie van de zienswijze van GAE gezien, maar daar stond nog niet de passage over militair vliegverkeer in. Als college willen we hier inhoudelijk nog niet op reageren, omdat we het nog niet hebben kunnen bespreken. Na het zomerreces spreken we als aandeelhouders weer met GAE, waar dan uiteraard ook deze zienswijze ter sprake komt."

Vraagtekens bij rol FB Oranjewoud

Eerder al uitte Leefbaar Tynaarlo zijn zorgen over de overdracht van aandelen van de stad Groningen naar FB Oranjewoud voor 1 euro. Het wantrouwen van de partij over de ware motieven van dat bedrijf wordt verder gevoed nu ook de gemeente Assen haar aandelen over wil doen aan FB Oranjewoud.

"Wie heb je eigenlijk binnen gehaald? Is dit het echte argument van FB Oranjewoud om aandeelhouder te willen zijn? De F16's en F35's zijn nu gestationeerd op vliegveld Leeuwarden. De grootste ergernis van inwoners aldaar is het lawaai van het militaire vliegverkeer. Het opstijgen en landen van deze vliegtuigen veroorzaakt veel overlast, ook bij oefeningen tijdens de nachtelijke uren. Als FB Oranjewoud het militaire vliegverkeer kan verleggen naar GAE is Friesland spekkoper en krijgen wij alle lawaai", zo schetst de fractievoorzitter het probleem.

Reactie te vroeg

Gezinus Pieters van de VVD vindt dat Leefbaar Tynaarlo voor de muziek uitloopt. "Omdat het vliegveld een briefje stuurt naar Den Haag, wil dat toch niet zeggen dat FB Oranjewoud straaljagers naar Eelde wil halen? Ik geloof er niets van dat we hier straks 100 straaljagers per dag krijgen", zegt hij.

Pieters vindt het niet vreemd dat het college van burgemeesters en wethouders van Tynaarlo er niet in is gekend. "Moeten de aandeelhouders hier in worden gekend? Dit is gewoon bedrijfsvoering. We hebben sowieso als Tynaarlo weinig in te brengen met maar vier procent van de aandelen", aldus Pieters.

De VVD zou het wel een zorgelijke ontwikkeling vinden als FB Oranjewoud een meerderheidsbelang zou krijgen in de luchthaven als het daadwerkelijk de aandelen van de gemeente Assen overneemt. "Maar de beslissingen over vliegveld Eelde worden toch in Den Haag genomen", besluit de fractievoorzitter van de VVD in Tynaarlo.

Meer overlast ongewenst

De persoonlijke opvatting van Klaas Kuipers, fractievoorzitter van GroenLinks: "Ik ben overtuigd pacifist, dus ik juich alles van militarisme niet toe. Verplaatsing van vluchten van Leeuwarden naar Eelde vind ik geen goed idee. Er is veel overlast in Leeuwarden. Vliegveld Eelde ligt stijf tegen natuurgebieden bij Donderen en Norg aan. En daar komen veel toeristen. Die dorpen zouden dan in de geluidszone komen. Ik ben er niet blij mee."

Verder vraagt Kuipers zich af wat de luchthaven nu eigenlijk echt wil. "Wat is nu eigenlijk hun core business? In 2016 wilden ze een testcentrum worden voor drones. Later wilden ze een hub worden. En nu dan een militaire luchthaven? Het is het zoveelste ballonnetje. Ze laten er veel op en hopen dat er een landt", aldus Kuipers.

Informeren aandeelhouders nodig?

Kuipers vindt dat de directie de aandeelhouders zeker op de hoogte had moeten stellen van de zienswijze die richting de minister is gegaan. "De directie doet de bedrijfsvoering namens de aandeelhouders. Die zouden ze op zijn minst moeten informeren."

Fractievoorzitter Peter van Es van Gemeentebelangen juicht alle activiteiten toe die binnen de regels passen. "Ik kan het me voorstellen vanuit het perspectief van de luchthaven. Maar wat versta je onder militaire vluchten? Af en toe een vliegtuig vind ik wel kunnen. Ik weet niet of iedereen er blij mee is dat de geluidsoverlast zal toenemen. Maar binnen de geluidsnormen zou ik er geen probleem mee hebben."

Van Es kan zich niet voorstellen dat er echt gevechtsvliegtuigen naar Eelde worden verplaatst. Verder vindt hij het niet nodig dat de aandeelhouders over iedere stap worden geïnformeerd. "Uiteindelijk zullen ze er heus wel in worden gekend", besluit hij.

Duidelijke visie ontbreekt

De PvdA vindt het heel curieus. "Een paar weken geleden hebben wij als raad een voorlichtingsbijeenkomst gehad op de luchthaven. Toen werd er gezegd dat een aantal toekomstscenario's zou worden voorgelegd aan de aandeelhouders, zodat die een keuze zouden kunnen maken. Dan is het wel een verrassing dat ze met dit plan komen. Ik vind het heel merkwaardig dat ze dat niet in overleg met aandeelhouders doen", zegt fractievoorzitter Koos Dijkstra.

Dijkstra vraag zich af hoe serieus het plan is. "Militaire vluchten gaan nu vanaf Leeuwarden. Eelde is al eens eerder in beeld geweest voor militaire vluchten en niet geschikt bevonden. Grotere lesvliegtuigen als scenario is ook al eens eerder genoemd. Het ontbreekt aan een duidelijke visie gemaakt samen met de aandeelhouders. Wij rekenen erop dat wij gewoon netjes worden geïnformeerd door het college. Pas dan is het tijd om te ageren. Alles wat je nu doet is voor de bühne."

Fractievoorzitter Henk Middendorp laat weten niet in de gelegenheid te zijn om te reageren, want hij is op vakantie. De ChristenUnie was niet bereikbaar voor een reactie.

