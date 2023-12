Drentse helpt op afstand school in Haïti: 'Zo moeilijk dat ik mijn kinderen moest achterlaten'

Aardbeving

Terugblikkend op de afgelopen 25 jaar is ze trots op wat ze heeft bereikt."We hebben in die periode enorm veel werk verzet", zegt ze. "Er staat een prachtig- en aardbevingsbestendig schoolgebouw. We hebben veel projecten gedaan om de leefomstandigheden in de omgeving te verbeteren."

In de afgelopen 25 jaar maakte Zaalberg enorm veel mee. Zo werd ze in 2011 overvallen door drie mannen met een mes die geld wilden zien, en was ze getuige van meerdere natuurrampen. In 2010 en 2021 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Vanwege de hulp die Zaalberg in 2010 bood, werd ze verkozen tot Drent van het jaar. "We hebben toen huisjes gebouwd en drinkwatervoorzieningen geregeld", blikt de hulpverlener terug.

Noodhulp

Nieuwe projecten moeten nu vanwege de onveiligheid wachten. Zaalberg: "We richten ons nu meer op noodhulp, zoals het uitdelen van voedselpakketten en waar nodig helpen we met medische zorg of kleding. Ook investeren we veel in de kwaliteit van het onderwijs. We leiden nieuwe docenten op in de praktijk, onder wie oud-leerlingen van onze school. Sommige van hen werken nu bij ons als leerkracht of zijn zelf een schooltje begonnen."