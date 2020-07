Taakstraf voor mishandelen liftmonteur in flat Hoogeveen

De mishandeling vond plaats in een flat aan de Bouwmeesterstraat in Hoogeveen (Rechten: Google Streetview)

Een 55-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, omdat hij vorig jaar in februari een liftmonteur heeft mishandeld. Van de straf is de helft voorwaardelijk.

De man was onaangenaam verrast dat de lift in de flat aan de Bouwmeesterstraat werd gerepareerd. Hij moest daardoor met zijn hond via het trappenhuis naar de uitgang. De man was vooral boos, omdat zijn vrouw ziek is en van de lift afhankelijk is. Hij liet de monteur weten dat de lift heel snel moest worden gerepareerd en hij liep met zijn viervoeter naar buiten.

Bij de keel

Toen de man terugkwam, was de monteur nog steeds bezig. Hij greep de monteur bij zijn keel en drukte de man tegen de muur. Een getuige zag dat de 55-jarige een arm om de hals van de monteur had. Het slachtoffer had een bloedende schaafwond aan zijn hals. De bewoner zei later tegen de politie dat hij was aangevallen door de monteur. Die sloeg hem op zijn lip en hij verweerde zich.

Zelf de politie gebeld

Hij had daarom zelf de politie gebeld, zei hij eerder tegen de agenten. Hij had aangifte willen doen, maar de monteur was hem voor geweest. De officier van justitie vond niet dat er bewijs was van zelfverdediging, ook omdat er bij de flatbewoner geen letsel is geconstateerd. De Hoogevener is eerder voor mishandeling veroordeeld.

De man kwam niet op zitting. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.