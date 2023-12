Achilles 1894 maakt met Niemer het seizoen af

AMATEURVOETBAL - Wilko Niemer is de rest van het seizoen de trainer van Achilles 1894. De oefenmeester is de opvolger van René Wollerich, die begin december werd weggestuurd bij de tweedeklasser.

Achilles staat op dit moment elfde in de tweede klasse. Vanwege de tegenvallende resultaten moest Wollerich vertrekken. Er was onvoldoende vertrouwen dat Wollerich het tij kon keren.

Alcides

Niemer zat zonder club na zijn vertrek bij Alcides. Hij is zes seizoenen de technisch eindverantwoordelijke geweest bij de Meppeler club. Onder Niemer keerde Alcides in 2018 terug in de hoofdklasse. Vorig seizoen degradeerde Alcides naar de eerste klasse.