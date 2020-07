Luchtverkeersleiding Nederland: 'Genoeg personeel voor Eelde'

"De openingstijden van de luchthaven worden in goed overleg afgestemd tussen Groningen Airport Eelde en LVLN. Dat wil zeggen: binnen de wettelijke mogelijkheden. Op momenten dat er vliegverkeer is hebben we in Eelde voldoende luchtverkeersleiders beschikbaar. Medische vluchten zijn ten allen tijde gedekt", zegt een woordvoerder van LVNL. Wel erkent LVNL dat een 'operatie' eind juni is onderbroken vanwege ziekte van een collega.

Luchtverkeersleiders Lelystad werken wel

Dat de luchtverkeersleiders op Lelystad duimen zouden draaien, ontkent LVNL. "Luchtverkeersleiders op Lelystad Airport hebben in juni bijna 6.500 vluchten afgehandeld. Het is dus een misvatting dat luchtverkeersleiders op Lelystad Airport niets te doen hebben", aldus de woordvoerder.

De directie van GAE zei ook dat de aanvraag voor een medische vlucht op woensdagochtend niet door kon gaan omdat er niet genoeg mankracht bij LVNL zou zijn. Volgens LVNL ging het niet om een medische vlucht, en was het bovendien een vlucht buiten de reguliere openingstijden. "De luchthaven heeft de keuze gemaakt om de vlucht uiteindelijk niet door te laten gaan vanwege de impact op het reguliere lesverkeer voor de volgende dag", zo meldt LVNL.

Uitwisseling personeel moeilijk

Ook zei GAE dat een deel van het personeel van Eelde is overgeplaatst naar Lelystad en niet kan worden ingezet in Eelde. Daarover zegt LVNL: "Er zijn in totaal twee luchtverkeersleiders en een assistent-luchtverkeersleider van Groningen Airport Eelde op eigen verzoek naar Lelystad Airport overgeplaatst. Daarna zijn ze opgeleid om te werken op Lelystad Airport."

Inzetten van personeel op andere luchthavens ligt inderdaad lastig volgens LVNL. "Conform Europese regelgeving moeten luchtverkeersleiders specifiek worden opgeleid voor een vliegveld. Luchtverkeersleiders op Groningen Airport Eelde kunnen dus niet zomaar op Lelystad Airport werken, of andersom."

LVNL zegt in te zetten op het aantrekken en opleiden van nieuwe luchtverkeersleiders. Zo is er een opleidingstraject specifiek voor Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport opgezet.

