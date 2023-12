Verpleeghuis in Duitse Meppen ontruimd, net over de grens bij Drenthe

In de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, is een verpleeghuis geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Duitse media melden dat het pand direct aan de rivier de Eems staat, en dat 47 bewoners elders zijn ondergebracht. 30 van de senioren die in het verpleeghuis wonen zijn opgevangen in het ziekenhuis in Meppen en zeventien anderen verblijven nu in een verpleeghuis in de buurt. Dat meldt de NOS.