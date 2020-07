Bus keert na vijftien jaar terug in Oosterhesselen

De gemeente Coevorden legt daarvoor aan de Geserweg twee nieuwe bushaltes aan en herstelt de twee oude bushaltes aan de Burgemeester De Kockstraat, die tot 2006 werden gebruikt. De veranderingen vallen onder de nieuwe dienstregeling die eind dit jaar ingaat.

Tijdwinst

In 2006 werd de route van buslijn 27 verplaatst. Vanwege tijdwinst bepaalde de provincie dat de bus, die doordeweeks één keer per uur richting Hoogeveen rijdt en één keer per uur richting Emmen, beter over de 80-kilometerweg langs het dorp zou kunnen rijden.

Er werden twee haltes aangelegd tussen Oosterhesselen en Gees aan de Wethouder K. Schepersweg, vlakbij de rotonde op de kruising van die weg met de Geserweg. Inwoners van Oosterhesselen en ook de gemeente Coevorden waren er niet blij mee, maar de provincie was niet gevoelig voor argumenten over bijvoorbeeld verkeersveiligheid aan de 80-kilometerweg.

In 2006 kwamen er nieuwe haltes aan de Wethouder K. Schepersweg, buiten het dorp (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Oude haltes herstellen

Na veertien jaar heeft het OV-bureau Groningen-Drenthe op aandringen van de Coevorder gemeenteraad en Plaatselijk Belang Oosterhesselen de mogelijkheid van de terugkeer van een bus in het dorp toch onderzocht. "We zijn er geweest met een bus van Qbuzz om te kijken of de situatie geschikt was voor bushaltes. De oude inhammen voor de bussen langs de Burgemeester de Kockstraat lagen er nog, dus de haltes kunnen zo weer ingericht worden", zegt woordvoerder Jorne Bonte.

Toch kan het volgens hem niet uit om lijn 27 terug te brengen in het dorp. Omdat het grootste deel van de reizigers tussen Emmen en Hoogeveen niet in Oosterhesselen uitstapt, wegen het tijdverlies en de extra kosten voor die reizigers met een OV-chipkaart - zij betalen 10 cent extra omdat de bus 600 meter verder moet rijden als hij door het dorp gaat - niet op tegen de voordelen.

De voormalige haltes aan de Burg. De Kockstraat worden in ere hersteld (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Bij lijn 25 is er geen tijdsverlies, omdat het OV-bureau in samenspraak met de gemeente Coevorden de halte bij attractiepark Plopsa en vakantiepark De Huttenheugte schrapt. Bonte: "Daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt. Wij gaan met de gemeente, de parken en Qbuzz in overleg over een alternatief. Dat kan bijvoorbeeld een vorm van taxivervoer vanaf het station in Coevorden zijn."

Route lijn 25 uitgebreid

De roep om een terugkeer van een bus in Oosterhesselen is altijd blijven klinken. "Wij zijn de mogelijkheid nu gaan onderzoeken, omdat die wens afgelopen jaar heel duidelijk naar voren kwam in de gemeenteraad. We hoorden hem ook terug in ons consumentenplatform", zegt Bonte. De raad sprak volgens hem de voorkeur uit ook lijn 27 terug te brengen in het dorp. "Maar wij hebben gezegd: 'Het wordt één van twee of geen van beide'."

Twee extra haltes

Het herstellen van de oude haltes in Oosterhesselen en de aanleg van twee nieuwe aan de Geserweg bij de ingang van het dorp is de verantwoordelijkheid van de gemeente Coevorden. Woordvoerster Liesbeth Mennink bevestigt dat Coevorden die gaat aanleggen. "De kosten bedragen in totaal 25.000 euro."

Het OV-bureau kiest er heel bewust voor om naast het herstel van de oude haltes in het dorp ook twee nieuwe aan te leggen bij de rotonde, vlak buiten het dorp. Bonte: "Dan kunnen reizigers die 's ochtends bijvoorbeeld met lijn 27 naar Emmen reizen en 's middags met lijn 25 terugkomen, gebruikmaken van dezelfde fietsenstalling bij de rotonde aan de rand van het dorp."

Aan de Geserweg gaat de gemeente twee nieuwe haltes aanleggen (Rechten: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Plaatselijk Belang Oosterhesselen is tevreden met de terugkeer van een bus in het dorp. "Al is het eigenlijk de verkeerde", zegt Wies Nijland. Wat de belangenorganisatie betreft, had in ieder geval de route van lijn 27 weer terug het dorp in gemoeten. "Dan kun je ook vanuit het dorp naar Hoogeveen reizen. Maar wie weet", zegt Nijland, "gebeurt dat in de toekomst, na lijn 25, alsnog."

Meer veranderingen

De gang door Oosterhesselen en het schrappen van de halte in Dalen is niet de enige wijziging op de route van lijn 25. De bus rijdt vanaf volgend jaar in de spits door naar Emmen, zodat er op de drukke tijden een verbinding Coevorden-Emmen ontstaat. Na Zweeloo rijdt de bus door naar Noord-Sleen, Sleen, Erm en vervolgens Emmen.

Hij neemt daarmee een deel van de route van lijn 21 Assen-Emmen over. Die rijdt volgend jaar niet meer langs Sleen en Erm, maar gaat vanuit Noord-Sleen rechtstreeks via de N381 (Frieslandroute) naar Emmen. Daarmee wordt de route van lijn 21, waar volgens het OV-bureau veel gebruik van wordt gemaakt, tien minuten korter.

Lijn 25 gaat volgend jaar ook buiten de spits rijden. Hij rijdt dan rondjes van Noord-Sleen via Sleen en Erm naar Emmen. Ook dat is een nieuwe ontwikkeling.