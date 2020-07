FDF plant nieuwe landelijke protestdag boeren op 22 juli

Mark van den Oever van FDF zegt dat volgende week woensdag "een startschot" wordt voor volgende protesten. Wat de actiegroep die dag precies van plan is, wil hij niet zeggen. Volgens Van den Oever gaan boeren in ieder geval met trekkers de weg op en gaan ze "stikstof besparen" door acties te voeren in onder meer sectoren die volgens hen veel stikstof uitstoten. Eerder werd dat in Drenthe gedaan bij Groningen Airport Eelde en Attero in Wijster.

Het thuiswerken moet ook bijdragen aan de stikstofreductie op woensdag, legt FDF'er Sieta van Keimpena uit bij Omroep Brabant. "Een dagje thuiswerken, dat is de eerste oproep. En dat gaan we ook kracht bijzetten."

Barricades

Volgens Van den Oever wordt het woensdag een "groot protest" en steunen ook andere boerenorganisaties de actie van FDF. Eerder had hij al gezegd dat de acties uiteen zullen lopen van wegblokkades en barricades tot aan wilde acties, die overal in het land kunnen opduiken.

FDF had minister Carola Schouten van Landbouw eerder deze week een ultimatum gesteld om de gewraakte veevoermaatregel uiterlijk 21 juli in te trekken. Maar zij liet al gelijk weten daar geen gehoor aan te geven. Volgens haar steunt de Tweede Kamer het plan om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen om de stikstofuitstoot van koeien omlaag te brengen.

