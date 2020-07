Na stille coronatijd is het nu juist drukker in het Veenpark

Vandaag is de eerste van de Compascumer Dagen. Tijdens deze themadagen laten vrijwilligers zien hoe het vroeger was in een Drentse veenkolonie. Deze konden ondanks corona toch doorgaan.

"Ik denk dat het een voordeel is nu", zegt directeur Harrie Keuter. "Ik denk dat veel mensen thuisblijven en een dagje uit gaan. Dat zie je ook terug in de bezoekersaantallen."

Ruimte zat

Op de eerste Compascumer Dag staat de parkeerplaats bijna vol. Keuter: "Het is een heel gezellige dag. Het weer zit mee. En Drenthe is strop-en stropvol dus dit gaat hopelijk nog een paar weken door voor ons." Het park is maanden dicht geweest en mocht net als andere musea op 1 juni weer open.

Wel hebben zij ook aanpassingen moeten doen in verband met het virus. Zo moeten ze ervoor zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden. "Maar dat is hier geen probleem. Wij hebben ruimte zat."

Corona zorgt er ook voor dat ze meer toegangsbewijzen verkopen via internet. "We hadden al e-tickets maar nu moet iedereen die gebruiken. Dat is wel handig, want dan weet je 's ochtends hoeveel bezoekers er 's middags komen."

De Compascumer Dagen zijn begonnen. (Rechten: RTV Drenthe)

Illegale jeneverstokerij

In het park laten vrijwilligers in klederdracht zien hoe vroeger turf werd gestoken en gedroogd. Er worden pannenkoeken gebakken op traditionele wijze en kinderen kunnen zien hoe manden worden gevlochten. Ook is er een 'illegale' jeneverstokerij, waar je jenever kunt proeven.

Bezoekers zijn blij dat het park weer open is. "Wij vinden het gewoon heel gezellig. Het is een soort traditie dat we elk jaar een keer gaan", zegt een dame die met haar kleindochters op stap is. Een kleindochter is geïnteresseerd in geschiedenis: "Dus ik vind het wel leuk om hier rond te lopen door oud-Drenthe."

Wie ook wil wandelen door oud-Drenthe kan dat nog doen. De Compascumer Dagen zijn nog vier weken, op woensdag en donderdag.