Alsnog tbs voor ernstig bedreigen ex, maar boze man gaat door

Een 51-jarige voormalige inwoner van Meppel is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij zijn ex-vrouw vorig jaar in berichten op Facebook ernstig heeft bedreigd. Maar de onvindbare man, die nog altijd boos op haar is, valt het slachtoffer nog steeds lastig.

De rechtbank in Assen veroordeelde hem vorig jaar, naast een celstraf, nog tot een behandeling vanuit huis. Maar het hof vindt de kans dat de man weer misdrijven gaat plegen te groot en bepaalde dat hij maximaal vier jaar een tbs-kliniek in moet.

Vechtscheiding

In 2017 is de oud-inwoner van Meppel door het hof in Leeuwarden tot drie jaar cel veroordeeld, omdat hij zijn ex-vrouw in haar huis in Meppel ernstig had mishandeld. De twee waren een paar jaar eerder uit elkaar gegaan en dat liep uit op een vechtscheiding, waarna de man zijn beide kinderen niet meer mocht zien. Op een dag reed hij vanuit zijn toenmalige woonplaats Maastricht naar Meppel met als enige doel haar iets aan te doen. De vrouw raakte behoorlijk gewond.

In maart vorig jaar bedreigde hij zijn ex-vrouw via Facebook meerdere keren met de dood, omdat hij vindt dat hem groot onrecht wordt aangedaan. Ze was doodsbang en deed aangifte, waarna de man werd opgepakt en een tijd vastzat. De rechtbank in Assen veroordeelde hem eind vorig jaar tot een deels voorwaardelijke celstraf van acht maanden met een behandeling. De man én het Openbaar Ministerie waren het daar niet mee eens en gingen in hoger beroep. Het OM had ook toen al tbs geëist.

Man onvindbaar

Inmiddels is de man weer vrij en onvindbaar. Hij was niet bij de zitting bij het hof in Leeuwarden aanwezig en ook niet bij de uitspraak. Die pakte heel anders uit dan in Assen. Het hof legde tachtig dagen cel op, maar veroordeelde hem daarnaast tot tbs met dwangverpleging. De 51-jarige man staat inmiddels gesignaleerd en de politie is naar hem op zoek, bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

"Verdachte heeft eerder laten zien dat hij bereid en in staat is zijn heftige dreigementen om te zetten in dito daden. Dat het in de toekomst 'slechts' bij woorden zal blijven, is naar het oordeel van het hof volstrekt niet aannemelijk geworden", stelt het hof in zijn uitspraak. Daarbij komt dat bij de man een paar jaar terug meerdere stoornissen zijn vastgesteld, waarvoor hij nog altijd niet behandeld is. Tbs is volgens het hof de enige optie om herhaling te voorkomen.

Nieuw politieonderzoek

Dat hij van geen ophouden weet, heeft hij zelf inmiddels bewezen, omdat zijn ex onlangs opnieuw naar de politie is gestapt vanwege bedreigingen op Facebook, blijkt uit het arrest van het hof. Bronnen melden dat er daadwerkelijk een nieuw politieonderzoek tegen de oud-inwoner van Meppel loopt, maar de politie wil dat desgevraagd niet bevestigen. "Wij doen geen mededelingen over onderzoeken naar individuele personen", aldus een woordvoerster.

Behalve cel en tbs heeft het hof de voormalige inwoner van Meppel verboden om de komende vijf jaar contact met zijn ex-vrouw op te nemen. Ook mag hij vijf jaar lang niet in de gemeente Meppel en een straal van vijf kilometer daaromheen komen. Elke keer dat hij dat toch doet, moet hij twee weken de cel in.