Veilig Verkeer Nederland pleit voor terugschroeven snelheid e-bikes

"De snelheid van e-bikes is behoorlijk hoog. Je kunt er 25 mee, maar 20 is al hard zat", zegt Ingrid Wester van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Volgens VVN zijn fietsers opeens sneller geworden sinds de opmars van e-bikes, niet iedereen is daar goed op voorbereid. Volgens expertisecentrum VeiligheidNL raakten mensen op een elektrische fiets in 2019 vaak zwaarder gewond dan mensen op een gewone fiets. Volgens het onderzoek kwam dat doordat men harder rijdt, maar ook doordat relatief veel ouderen op een e-bike rijden.

Lagere snelheid

De snelheid bepaalt een fietser natuurlijk zelf, maar toch raadt VVN aan om technische maatregelen te nemen. "Je kunt je fietsenmaker vragen om de e-bike in te stellen op bijvoorbeeld maximaal 20 kilometer per uur", aldus Wester. Een andere technische aanpassing om ongelukken te verminderen is het gebruik maken van schijfremmen. Met dit systeem hoef je minder kracht te zetten bij het remmen en de remweg is korter.

Eenmaal op weg heeft de gebruiker van de e-bike zelf uiteindelijk de meeste invloed op veilig rondfietsen. Ver vooruit kijken, handen uitsteken en uit de dode hoek blijven moet standaardgedrag zijn van fietsers. Maar om e-bikers nog eens goed te wijzen op gevaren in het verkeer heeft VVN een opfriscursus online gezet. Aan de hand van verkeerssituaties op foto's wordt de kennis getest.