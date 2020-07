Voertuigen in Assen vaakst gestolen, in Westerveld staan ze het veiligst

In de gemeente Assen lopen eigenaren de grootste kans dat hun voertuig wordt gestolen. In Westerveld staan auto's, scooters en aanhangers het veiligst, blijkt uit cijfers over de eerste helft van 2020 van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

In Assen werden in de eerste zes maanden van dit jaar 31 voertuigen gestolen, wat neerkomt op 4,6 diefstallen per 10.000 inwoners. In Assen werden vooral bromfietsen (22) en motoren (5) gestolen. Van de 31 gejatte voertuigen zijn er inmiddels 18 teruggevonden. Een jaar geleden waren er in het eerste half jaar 20 van de 33 gestolen voertuigen teruggevonden.

De gemeente Emmen volgt Assen op de voet met gemiddeld vier diefstallen per 10.00 inwoners. Van de 43 gestolen auto's, tweewielers en aanhangers werden er 17 teruggevonden. In Westerveld werd er dit jaar tot nog toe alleen een bromfiets gestolen, die is nog niet teruggevonden.

Dagelijks worden er in Nederland 33 scooters, 23 auto's, vier motoren en twee aanhangers gestolen, wat in totaal neerkomt op 11,4 duizend gestolen voertuigen in 2020. Dat is ruim drie procent minder dan een jaar eerder. In Amsterdam werden de meeste voertuigen gestolen: 1516.

Een derde van de voertuigen die dit jaar gestolen zijn, is ondertussen weer teruggevonden. In zo'n zestig procent van de gevallen gebeurde dat binnen een week. Motoren worden een stuk minder vaak teruggevonden dan auto's. Een op de vijf motoren komt uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht, bij personenauto's is dat bijna veertig procent.

