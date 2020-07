Nieuw apparaat versnelt borstkankeronderzoek in ziekenhuis Bethesda

Dankzij een nieuw mammografie-apparaat kan onderzoek naar borstkanker in Treant-ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sneller verlopen. Ook verloopt het onderzoek comfortabeler voor patiƫnten dankzij het nieuwe apparaat.

Dankzij een ingebouwd biopsiesysteem in het mammografie-apparaat zijn er tot tachtig procent minder biopten nodig. Als er na een röntgenfoto van de borsten kalkspatjes zichtbaar worden die mogelijk kwaadaardig zijn, neemt de radioloog stukjes weefsel uit de borst (biopt) om onder een microscoop te onderzoeken. Door het in de machine ingebouwde bioptsysteem kan er heel nauwkeurig aangeprikt worden en is meteen te zien of het gezochte weefsel in het biopt zit.

"We hoeven per patiënt minder biopten te nemen en het onderzoek duurt minder lang. Dat is natuurlijk prettig voor de patiënt en bovendien is er minder kans op complicaties zoals een nabloeding", legt radioloog Margot Willemse uit.

Comfort

Veel vrouwen vinden het maken van röntgenfoto's van de borsten onaangenaam. In het nieuwe apparaat zijn compressieplaten gebouwd. Deze zogenaamde paddles volgen de vorm van de borst beter, waardoor het comfort toeneemt. De best passende paddles worden gekozen op basis van grootte en vorm van de borst, maar bieden niet voor iedere vrouw uitkomst.