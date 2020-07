Meer meldingen van geluidsoverlast in Drenthe, grootste stijging in Meppel

In 279 Nederlandse gemeenten is dit jaar de geluidsoverlast toegenomen (Rechten: ANP/Robin Utrecht)

In het merendeel van de Drentse gemeenten is het aantal meldingen van geluidsoverlast in de eerste helft van 2020 toegenomen in vergelijking met de eerste helft van 2019. Relatief gezien is het aantal meldingen van geluidsoverlast het sterkst gestegen in de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe, Emmen en Hoogeveen.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sterkste stijging geluidsoverlast in Meppel

In Meppel is het aantal meldingen dit jaar met 96 gestegen ten opzichte van vorig jaar, een stijging van 100 procent. In totaal kwamen er in het eerste half jaar 192 meldingen binnen. In de Heinsiusbuurt waren de meeste klachten.

In Midden-Drenthe is het aantal meldingen met 43 toegenomen tot 102 meldingen in totaal in het eerste half jaar van 2020, een stijging van 73 procent. In deze gemeente kwamen de meeste klachten uit Smilde.

Meeste meldingen van geluidsoverlast in Emmen

Als het gaat om het absoluut aantal meldingen van geluidsoverlast, staat de gemeente Emmen in Drenthe aan kop. Daar is het aantal meldingen in het eerste half jaar van 2020 met 343 gestegen naar 857 meldingen, een stijging van 67 procent. Uit de wijk Angelslo kwamen de meeste meldingen.

In de gemeente Hoogeveen is het aantal meldingen met 111 toegenomen tot 291 meldingen in totaal, een stijging van 62 procent. De meeste meldingen kwamen daar uit Hoogeveen-Zuid.

Minder geluidsoverlast in drie gemeenten

In de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Westerveld is het aantal meldingen van geluidsoverlast juist gedaald ten opzichte van vorig jaar, met respectievelijk 5, 17 en 13 procent.

Landelijk

In heel Nederland is het aantal meldingen van overlast (waaronder geluidsoverlast, overlast door jeugd, overlast door een verwarde persoon, overlast in verband met alcohol en/of drugs, overlast van zwervers of overlast door openbare dronkenschap) het eerste half jaar van 2020 met bijna 40 procent gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2019. Landelijk was er in 279 gemeenten sprake van een stijging van geluidshinder.

Overigens wil dit niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer geluidsoverlast is. Wel betekent het dat er vaker melding gemaakt wordt, en dat mensen dus meer overlast ervaren.

