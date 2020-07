Kort geding dreigt voor landbouwminister als de veevoerberekening niet openbaar wordt

Volgens Jan Cees Vogelaar van AgriFacts wil de minister de berekeningen en onderbouwing van het plan om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen om de stikstofuitstoot van koeien omlaag te brengen niet geven.

Vogelaar licht bij NPO Radio 1 toe dat hij al bijna twee weken bezig is om die onderbouwing te krijgen, maar volgens hem doet het ministerie geheimzinnig. "Ze hebben zich gebaseerd op berekeningen die ze intern hebben laten maken door iemand die geen veevoerdeskundige is. Die een gemiddelde koe, met een gemiddeld productiestadium, met een gemiddelde productie heeft genomen, en daar de eiwitvoeding van genomen heeft".

'Dafne Schippers eet ook anders als ze zwanger is'

Vogelaar legt uit dat van de zo'n 14.000 melkveebedrijven in Nederland elk bedrijf andere voedingsrichtlijnen heeft. Die zijn afhankelijk van de grondstoffen, behoefte en stadia waarin een koe zit. Hij maakt een vergelijking met Dafne Schippers "Als Schippers vol in training is, dan heeft ze een ander dieet dan dat ze aan het afbouwen is, of als ze zwanger zou raken".

Als minister Schouten vrijdag 12 uur niet komt met de berekening, "dan ligt er om 13.00 uur een brief bij het ministerie met een aankondiging van een kort geding".

Boeren blokkeren de A28 en de afritten naar Meppel/Zwolle en Emmen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Ultimatum

Eerder gaf de boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) een ultimatum aan minister Schouten om voor 21 juli de veevoermaatregel van tafel te vegen. Een woordvoerder van de bewindsvrouw laat weten dat ze er 'kennis van neemt'. De afgelopen weken protesteerden boeren massaal tegen de maatregel dat er minder eiwit in het voedsel van de dieren moet. Ze blokkeerden verschillende distributiecentra, zoals in Beilen en Gieten, maar ook afvalverwerker Attero in Wijster.

Mark van den Oever van FDF gaf eerder aan dat volgende week woensdag "een startschot" wordt voor volgende protesten. Wat de actiegroep die dag precies van plan is, wil hij niet zeggen. Volgens Van den Oever gaan boeren in ieder geval met trekkers de weg op en gaan ze "stikstof besparen" door acties te voeren in onder meer sectoren die volgens hen veel stikstof uitstoten.

