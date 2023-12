Dit is er tijdens het weekend van Oud en Nieuw te zien op TV Drenthe

De aftrap is vrijdagavond met Kolkend in Concert. Een bruisend en feestelijk concert gegeven door bijzondere artiesten: Dennis van Aartsen, Renee van Wegberg, Izaline Callster & Leonie Jansen, Rosa da Silva, Ruud Hermans en Philipp Elan. Het is een opname uit 2021.

ROEG!

Natuurliefhebbers opgelet! Zaterdag 30 december is Het Beste van ROEG! te zien, met hoogtepunten uit de uitzendingen van afgelopen jaar. Onderwerpen over het bijzondere Drentse landschap, het Drentse erfgoed en alles wat bloeit, groeit en beweegt.

East Side Story

Op 31 december, Oudjaarsavond, is een registratie van East Side Story te zien. Een voorstelling over liefde en verdriet, strijd en acceptatie. Vanuit de ene en de andere kant, vanuit Moluks én Nederlands perspectief.

Een voorstelling met visuele vondsten, muziek, zang en dans, professionele acteurs en amateurspelers. De voorstelling is uitgevoerd op drie verschillende locaties. Her slot speelt zich af in de Molukse wijk in Bovensmilde.