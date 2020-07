Olifant Ma Yay Yee krijgt miskraam, verzorger in tranen

Olifant Ma Yay Yee is vannacht haar onvoldragen jong verloren. Dat laat Wildlands Adventure Zoo vanochtend weten. De olifant was halverwege de dracht.

De miskraam komt volgens Hanneke Wijshake van de dierentuin niet geheel onverwacht. "We merkten twee weken geleden al dat het niet helemaal goed ging." Ma Yay Yee kreeg tekenen van ongemak, krampen en verloor bloed. Rond middernacht zagen de verzorgers dat het niet goed ging met de moeder. Olifantenverzorgster Tamara van der Valk zag ook al dat het een tijd niet goed ging. "Elke keer als ze plaste zakte ze door haar bekken heen, ze was niet meer zichzelf."

Verzorger in tranen

Van der Valk is in tranen door het verlies van het jong. "Ik ben heel blij dat het eraf is, ook al klinkt het raar." Volgens Van der Valk zit Ma Yay Yee in haar rouwproces. "Ze wil graag terug naar de plek waar het gebeurd is, en dat mag ze straks ook doen. Het geeft heel veel emotie bij de dieren." Van der Valk legt uit dat rouwen een echte familie-aangelegenheid is. "De hele kudde komt de olifant helpen." Door de rouw eet Ma Yay Yee niet zo goed.

Volgens Wijshake hebben verzorgers vanochtend een niet heel fijn tafereel aangetroffen. "Je moet je nagaan dat als je daar staat dat letterlijk kippenvel hebt." Verzorgers weten volgens Wijshake dat dit erbij hoort, maar het heeft zeker impact op het personeel. "Het is goed te laten weten dat dit personeel ook wat doet en vandaar ook een filmpje op onze youtubepagina."

Olifant in Wildlands verliest onvoldragen kalf

Nog een zwangerschap

Naast May Yay Yee is olifant Mingalar Oo ook zwanger. Volgens Wijshake gaat met Mingalar alles goed. Het zijn de derde en vierde dracht voor Wildlands. In 2018 werden er ook al twee jongen geboren. Olifanten hebben een draagtijd van gemiddeld 22 maanden. De geboorte van het jong van Mingalar Oo wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Lees ook: