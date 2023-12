Wat is er te doen in het weekend van oud en nieuw in Drenthe?

Wandeltochten, theatervoorstellingen en zelfs een Top 2000-café. Je hoeft je in de dagen tussen kerst en oud en nieuw niet te vervelen in Drenthe, want er valt genoeg te beleven. Hieronder een greep uit de activiteiten in de provincie.

Top 2000-café in Oosterhesselen

De Jeugdsoos Papparazo in Oosterhesselen pakt ook dit jaar weer uit en organiseert tot en met 30 december een eigen Top 2000-café. Door de muziekboxen klinken de hits van de Top 2000 en er is een ruime keuze aan drankjes. Het bestuur van de soos ziet de activiteit als een soort open huis. Iedereen die een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Het café is geopend van 19.00 tot 01.00 uur. De jeugdsoos is te vinden aan de Kockstraat 48.

Ook in Nieuw-Buinen is een Top 2000-café. Tot en met oudjaarsdag is de kantine van tennisvereniging GSM aan de Zonnedauw 2 omgetoverd tot muziekcafé en wordt er geld ingezameld voor Stichting Rikki.

Oliebollenactie in Hoogeveen

Wie na alle kerstwandelingen wel zin heeft in een lekkere vette oliebol, die kan op 30 december terecht bij de Bethelkerk in Hoogeveen. Stichting De Reddende Engel organiseert een oliebollenactie waarmee het geld wil ophalen voor verschillende goede doelen. De oliebollen zijn gratis, maar de organisatie hoopt dat bezoekers een kleine bijdrage overhebben voor de lekkernij.

Tiende editie van de Plantenjacht in Assen

Op zaterdag 30 december gaat de plantenwerkgroep van natuurorganisatie IVN-KNNV in de Asser wijk Marsdijk op zoek naar wilde planten die in de winter bloeien. Iedereen is welkom en kennis van planten is niet nodig. Het begint om 10.00 uur 's ochtends. Verzamelen kan op de parkeerplaats bij Stelmakerstraat 32.

Midwinterhoornwandeltocht in Schoonebeek

Bij de Pétanqueclub in Schoonebeek wordt op zaterdag 30 december de elfde editie van de Midwinterhoornwandeltocht georganiseerd. Vanaf 16.30 uur starten de tochten, waarbij je langs een verlichte route meer te weten krijgt over de midwinterhoorn; een lang, gebogen en houten blaasinstrument. Tickets kosten vijf euro en er zijn verschillende routes, variërend van 6 en 10 kilometer.

Let op! Er wordt in verband met de veiligheid geadviseerd om reflecterende kleding te dragen en een zaklamp mee te nemen.