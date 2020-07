'Veel jongeren weten niet dat ze soms recht hebben op een WW-uitkering'

In de maand juni zijn 74.000 mensen werkloos geraakt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn er 404.000 Nederlanders die zonder werk zitten, wat neerkomt op 4,3 procent van de Nederlanders.

Onder hen zijn ook veel jongeren. Van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar is 10,7 procent werkloos. Renda Blok van jongerenwelzijnsorganisatie Jimmy's in Emmen ziet dit ook in Drenthe. "Tijdens de coronacrisis zijn veel jongeren, bijvoorbeeld flexwerkers, werkloos geworden."

Flexwerk of nulurencontracten

Maar waarom zijn juist jongeren zo getroffen door werkloosheid? Blok: "Jongeren werken natuurlijk veel meer in de horeca, die is stilgelegd tijdens de coronacrisis, dus de bijbaantjes zijn weggevallen. Bovendien werken jongeren vaak op flexbasis of met nulurencontracten." En daarmee is het voor werkgevers makkelijker om te zeggen dat er voor de jongeren geen werk meer is.

Het werkloosheidspercentage ligt eigenlijk altijd hoger onder jongeren, afgezien van de coronacrisis. Blok denkt dat dat te maken heeft met studie en het feit dat dat lastig te combineren is met een bijbaan.

Wat een jongerenwelzijnsorganisatie voor je kan doen

Een jongerenwelzijnsorganisatie als Jimmy's kan, wanneer een jongere zonder werk komt te zitten, de jongere aan het netwerk van de organisatie koppelen. Dus andere instanties, maar ook andere jongeren die een baantje hebben. "Die weten het soms wanneer er iets vrij komt en dat komt dan bijvoorbeeld in de groepsapp, of dat wordt gedeeld als ze hier zijn", vertelt Blok.

Bovendien kunnen ze bij Jimmy's helpen met het aanvragen van een WW-uitkering. "Heel veel jongeren hebben helemaal niet door dat ze soms recht hebben op een WW-uitkering, ondanks dat ze misschien nog maar twee jaar aan het werk zijn. Maar dat betekent niet dat je geen recht hebt op een uitkering als je jong bent", legt Blok uit.

Lees ook: