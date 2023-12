Dit wordt het weer tijdens oud en nieuw in Drenthe

De jaarwisseling verloopt in Drenthe zoals eigenlijk het hele jaar: nat en zacht. Voor de vuurwerk-afstekers en de nieuwjaar-wensers die naar buiten gaan moeten een beetje geluk hebben om het droog te houden, verwacht RTV Drenthe-weerman Gert Voerman.

Oudjaarsdag begint droog, maar wel met veel bewolking. In de loop van de ochtend trekt er een band van regen over de provincie van zuidwest naar noordoost. Overdag wordt het een graad of tien.