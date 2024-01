'Als alles soepel verloopt, heeft Drenthe in de winter van 2025/2026 weer een schaatsbaan'

In 2016 verdween het schaatsen uit Drenthe, na financiële moeilijkheden. "De baan was afgeschreven en aan vernieuwing toe. Helaas is het in de tussenliggende tijd niet gelukt een baan te krijgen." Jarenlang is daarna nog sprake geweest van de komst van een baan in Hoogeveen, of Assen. Het kwam er nooit van. "Gelukkig is er nu weer perspectief", kijkt Jonkers vooruit.