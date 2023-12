Drenthe 200 voor tweede keer op rij prooi voor Tim Smeenge

Tim Smeenge uit Zeegse heeft zijn Drenthe 200-titel geprolongeerd. Net als vorig jaar kwam hij ruimschoots als eerste over de finish in Roden, na een barre tocht van 200 kilometer.

Voor die tocht verschenen 652 deelnemers aan de start. Een tegenvaller, aangezien er toch zo'n duizend aanmeldingen konden worden genoteerd. "We gaan ons beraden op volgend jaar", zegt organisator Johan Wekema. "Wellicht dat we dan ook met een editie van honderd kilometer komen om meer deelnemers te trekken."

'Zo nat was het nog niet'

Het parcours is daags voor de wedstrijd door de organisatie nog wat aangepast. Vanwege de aanhoudende regen waren delen zoals het Balloërveld simpelweg te nat om op te fietsen. Wekema verwacht desondanks dat niet iedereen gaat finishen. "Er zullen zeker deelnemers Roden niet halen. Zo nat als dit jaar is de Drenthe 200 nog niet geweest."

Ruijter en Mos ook op podium

Tim Smeenge finishte dus wel en deed dat ook nog eens als eerste. Daarmee schrijft Smeenge na 2019 en 2022, voor de derde keer de Drenthe 200 op zijn naam. Hij was zelfs nog sneller dan vorig jaar: zeven minuten om precies te zijn. Uiteindelijk deed hij zeven uur en 20 minuten over zijn tocht, waarvan hij het overgrote deel solo reed. Om 20 over 1 kwam hij juichend over de Roner finish.