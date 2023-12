200 kilometer ploeteren door de Drentse modder: 'Het is superzwaar!'

2023 mag dan het natste jaar ooit gemeten zijn, de organisatie van de Drenthe 200 maalt er niet om. Vanochtend startten weer honderden fietsers in een pikkedonker Roden, om vanavond pas na 200 kilometer mountainbiken te finishen. Editie 2023 is de natste tot nu toe en, volgens de fietsers zelf, 'superzwaar!'

Een druppel valt van de neus van Luigi terwijl hij geconcentreerd zijn fiets schoonspuit. In Schoonloo (what's in a name?) ontstaat er een kleine rij voor de hogedrukspuit. Overtollig modder aan je stalen ros maakt het ploeteren door de Drentse modder alleen maar lastiger.