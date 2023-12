Ministerie spreekt voorkeur uit voor gaswinning tussen Vledder, Wilhelminaoord en Vledderveen

Definitieve besluit in 2025

Het betekent niet dat daar nu meteen naar gas geboord gaat worden. Het houdt in dat voor deze locatie nu extra onderzoeken worden gedaan. Die gaan over de effecten op de ondergrond, zoals bodemdaling, maar ook over stikstof. Daarnaast start er een 'gebiedsproces' op waarin omwonenden en maatschappelijke organisaties betrokken en geïnformeerd gaan worden. Eind volgend jaar worden de resultaten van de nieuwe onderzoeken verwacht en gedeeld, waar iedereen dan weer op kan reageren.

Daarna besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties definitief over de vraag of de gaswinning door kan gaan of niet. De verwachting is dat het besluit hierover in de eerste helft van 2025 wordt genomen.