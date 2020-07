Zo zag de Brink in Assen er in 1860 uit

De tentoonstelling laat schilderijen zien van kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en op doek vastlegden. ROEG! licht een aantal van de schilderijen uit, te beginnen met Gezicht op de brink van George Lourens Kiers.

Sfeervol

Kiers schilderde het schilderij in 1860. "Dat is best wel lang geleden maar je ziet eigenlijk dat de sfeer die er toen was, er nu nog steeds is," aldus conservator van het Drents Museum Annemiek Rens.

Toen en nu

Stadsgids in Assen Jan Lagendijk laat zien hoe het er nu uitziet. "We staan aan de rand van het oude kloostercomplex dat in 1260 gesticht werd. Daar is nu vrijwel niets meer van over, behalve de abdijkerk die op het schilderij nog helemaal wit is. Op het schilderij zie je wat wij in Assen altijd het provinciehuis noemen, toen ook helemaal wit maar inmiddels afgebroken."

Van Amsterdam naar Assen

De schilder George Lourens Kiers werd in 1838 in Amsterdam geboren in een echt kunstschildersgezin. Samen met zijn vader Petrus Kiers en zijn moeder Elisabeth Alida Kiers-Haanen vertrok hij in 1858 naar Assen. "Misschien niet zo gek want er zaten toen heel veel schilders hier in Drenthe die de Drentse landschappen mooi vonden," vertelt Lagendijk.

Zijn ouders hebben een jaar of zes in Assen gewoond. Zelf bleef Kiers langer. Lagendijk: "Hij verdiende de kost als huisschilder maar ook als kunstschilder. Er zijn in ieder geval drie hele mooie schilderijen van hem bekend. In 1868 is ook hij teruggekeerd naar Amsterdam."

Voormalig politiebureau

Aan de zuidkant van de Brink staat het pand dat lange tijd dienst heeft gedaan als politiebureau van Assen. Op het schilderij staat slechts één verdieping afgebeeld, in 1880 is er een verdieping opgezet.

Geen foto's

"In die tijd werd er nog niet gefotografeerd, dus zo'n schilderij geeft het tijdsbeeld van een stad weer. Het is ontzettend mooi dat je kunt zien hoe de Brink er in 1860 uitzag," aldus Lagendijk. "In 1862 heeft hij de Vaart geschilderd, ook een schitterend schilderij. Uit geschiedkundig oogpunt is het buitengewoon interessant om die schilderijen te zien en te hebben als museum."

Barbizon van het Noorden

De tentoonstelling laat schilderijen, grafiek en tekeningen zien van kunstenaars zoals Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Vincent van Gogh, Julius van de Sande Bakhuyzen en Max Liebermann, in combinatie met nog niet eerder getoonde en onbekende stukken uit de collectie van het Drents Museum. De werken laten de heidevelden, hunebedden, akkers en dorpen van Drenthe rond 1900 zien.

Volgens het Drents Museum kan er een vergelijking worden gemaakt met het Franse Barbizon, waar kunstenaars zich in de negentiende eeuw verzamelden om de natuur te schilderen, vaak in de open lucht. Drenthe vervult eenzelfde rol als Barbizon met kunstenaarsdorpen als Zweeloo, Rolde en Vries als verzamelplekken.

