Jaar cel voor aanranden drie jongens bij zwemplas Meppel

Een 38-jarige man uit Assen heeft in juni van dit jaar drie jongens aangerand bij een zwemplas in Meppel. De rechter heeft de man hiervoor een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De jongens waren 14 en 15 jaar oud toen zij door de, voor hen, wildvreemde man werden betast en gezoend. De Assenaar ontkende twee weken geleden tegenover de rechter de ontuchtige handelingen. Zijn advocaat noemde de aangiftes van de jongens onbetrouwbaar, omdat die op verschillende onderdelen elkaar tegenspraken. Bovendien waren de aanrakingen niet seksueel getint, zei de raadsvrouw, maar een onderdeel van een stoeipartij.

Als grap

De rechter gaat niet in dit verweer mee. De Assenaar zei eerder op zitting dat hij als grap met de vinger in de buik van de jongens had geprikt. De drie jongens zijn kort na elkaar gehoord. Hun verhaal is gedetailleerd en komt overeen met de andere aangiftes. Er zijn geen aanwijzingen dat die verklaringen op elkaar zijn afgestemd, oordeelt de rechter.

Bijzonder

Daar staat tegenover dat de Assenaar tijdens de rechtszitting oppervlakkig en ontwijkend heeft verklaard. Dit komt de geloofwaardigheid niet ten goede, vindt de rechter. Die vindt dat er wel sprake is van ontuchtige handelingen. Een veel oudere man die stoeit met volstrekt onbekende minderjarigen, is op zich al bijzonder. De aanrakingen passen bovendien niet bij een doorsnee stoeipartij.

Grensoverschrijdend

De dertiger is daarin te ver gegaan, vindt de rechter. De Assenaar had als volwassene moeten weten wat de grenzen zijn in de omgang met minderjarigen. "Het was aan hem om die grenzen te respecteren", zegt de rechter. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van 15 maanden. De Assenaar kreeg in 2021 al eens voor een zedendelict vier maanden cel opgelegd.