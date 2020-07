Harde acties Farmers Defence Force: 'Ga woensdag thuiswerken'

"Ik kan er inhoudelijk niet zoveel over vertellen, maar we gaan het in heel Nederland merken." Zegt Ubels tegen verslaggever Karin Mulder van RTV Drenthe. "Wij proberen in een dag zoveel mogelijk stikstof te besparen, dat is een wens van het ministerie en daar kunnen we zeker bij helpen." Op de vraag wat FDF die dag van plan is en of hij dus bedrijven en sectoren plat wil gaan leggen, wil Ubels niet helemaal in gaan. "We zullen het gaan zien, het is bijna woensdag."

Demonstreren onder voorwaarden

Boeren mogen van de Veiligheidsregio demonstreren. Een eerder verbod op demonstraties met trekkers en andere landbouwvoertuigen is niet verlengd. Er mag alleen onder voorwaarden gedemonstreerd worden. Boeren moeten bij de gemeenten een vergunning aanvragen als ze ergens willen demonstreren, "We hebben als FDF altijd onze demonstraties aangemeld en dat gaan we nu ook doen."

Eerder blokkeerden boeren verschillende distributiecentra, afvalverwerker Attero in Wijster en een deel van Groningen Airport Eelde. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. "Ik begrijp dat het niet handig is om de landingsbaan op te rijden, maar een vliegveld blokkeren, dat moet gewoon kunnen."

Bepalen wat je eet

Het raakt Ubels diep dat er bepaald wordt door Den Haag wat zijn koeien wel of niet te eten krijgen. "Het raakt me als boer en ondernemer zo dusdanig diep. Dat ik denk dat iedere burger kan begrijpen dat als je van bovenaf opgelegd krijgt wat je je kinderen en huisdieren moet voeden, dat wil je niet."

Mark van den Oever van FDF gaf eerder aan dat volgende week woensdag "een startschot" wordt voor volgende protesten. "We willen het liefst op de boerderij aan het werk. Er is een keer een moment dat genoeg, genoeg is. We hebben alles gedaan om in overleg te voeren, maar ze doet er niks mee. Het moet nu klaar zijn."

Lees ook: