Gps-dieven slaan toe in Dwingeloo

Dieven hebben vannacht twaalf gps-systemen gestolen uit trekkers bij Aannemers- en Loonbedrijf Vink in Dwingeloo. De schade is aanzienlijk, zowel het bedrijf als de politie roepen getuigen op zich te melden.

"Heel erg balen is dit", zegt Carlijn Brink van het loonbedrijf. "Nagenoeg alle gps-systemen van het merk Trimble zijn gestolen." De politie is inmiddels geweest en de forensische opsporing heeft gezocht naar sporen. Volgens Brink is het de eerste keer dat er systemen worden gestolen bij het bedrijf.

Vanuit het aardappelveld

De dieven hebben op slinkse wijze de diefstal weten te plegen, weet Brink. Het bedrijf ligt bij het buurschap Lhee. "Ze hebben sporen achtergelaten waardoor we een beetje weten hoe ze de diefstal hebben gepleegd." Op camerabeelden rondom het bedrijf is te zien dat ze vanuit de auto al eerder hebben rondgekeken. "Daardoor weten we dat ze door het aardappelveld naar het bedrijf toe zijn gelopen." Daar zijn ook voetstappen teruggevonden, zegt Brink.

Politie hoopt op camerabeelden

De politie is op zoek naar getuigen van de diefstal. "Daarnaast hopen we op beelden van mensen die in de omgeving wonen en die misschien een camera deels op de weg gericht hebben staan", aldus een politiewoordvoerder.

Lees ook: