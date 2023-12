Drie jaar cel voor brandstichting in asielzoekerscentrum Hoogeveen

Voor brandstichting in zijn kamer in de handhaving- en toezichtlocatie (htl) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Hoogeveen is een 24-jarige asielzoeker veroordeeld tot drie jaar cel.

Er waren op het moment van de brand 19 bewoners en 12 medewerkers op de locatie. De brandstichter heeft hen ernstig in gevaar gebracht, vindt de rechter.

De man wilde op 11 mei de IND spreken, maar dat kon niet direct. De locatiemanager hoorde de man roepen "I will come in jail". Meerdere getuigen zagen de twintiger naar zijn kamer lopen. Direct daarna ging het brandalarm af. Enkelen zagen de verdachte uit het raam van zijn kamer op de eerste verdieping springen.

Onvoldoende onderbouwd

Zes kamers waren na de brand niet meer bewoonbaar en vier units moesten worden vervangen. Het COA vorderde een schadebedrag van ruim 180.000 euro. Maar dat was niet volledig onderbouwd en werd door de rechter afgewezen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vier jaar cel tegen de asielzoeker. De rechter is het met het OM eens dat dit een ernstig en zeer gevaarlijk delict betreft. "Brand kan snel een grote vorm aannemen."

Ontkenning

De man ontkent de brandstichting. Zijn advocaat voerde aan dat het niet vaststaat dat de verdachte de brand heeft gesticht. Mogelijk was die al gaande toen de man naar zijn kamer liep. Bovendien is niet vast komen te staan hoe de brand exact is ontstaan. De onderzoekers vinden het wel aannemelijk dat de brand opzettelijk is gesticht. De rechter ziet voldoende bewijs dat de verdachte zich hier schuldig aan heeft gemaakt.

Iets lager