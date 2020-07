Tijd voor actie in het centrum van Eelde

Tussen de groene vlakten van onkruid staan verzakte gebouwen. Hier en daar nieuwbouw en inmiddels een nieuw parkeerterrein. Het centrum van Eelde is een mix van opgeknapte stukken en plekken en gebouwen die nodig een nieuwe invulling moeten krijgen.

Tijd voor actie

De gemeente wil nieuwe appartementen en een parkeergarage in het dorp achter de supermarkt Jumbo. De ondernemers in het dorp willen juist meer bedrijvigheid, maar zij hebben het gevoel dat de gemeente niet naar hen luistert. Dat de appartementen inderdaad ook in het centrum zullen komen, is geen probleem, maar dat er de laatste jaren over 34 appartementen wordt gesproken in plaats van de eerst beoogde 24 stoot hen tegen de borst.

Bertus van den Hof van het Internationaal Klompenmuseum in Eelde start een petitie 'Verbeter het hele centrum van Eelde'. Met de petitie wil hij een signaal afgeven aan de gemeente en vraagt hij de gemeente in overleg te gaan met de ondernemers. Vandaag is de vierde dag dat de petitie online staat en ruim 300 mensen hebben het getekend. Van den Hof hoopt dat zo'n 1.000 mensen de mening van hem delen. Het is tijd voor actie, zo vindt hij en ook de andere ondernemers in het dorp. Als de petitie daadwerkelijk door duizend mensen is ondertekend, wil Van den Hof het in het centrum aan het college van burgemeester en wethouders geven.

(Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Nieuwe ontwikkelaar

Toch is er de afgelopen jaren wel het één en ander gerealiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld in 2016 nieuwe parkeerplaatsen in het centrum gekomen. Dit blijkt echter niet genoeg te zijn en daarom wordt er door de gemeente over een parkeergarage gesproken. Daarnaast lijkt het na jaren van overleg over de nieuwe appartementen in het centrum, er nu toch van te komen. De gemeente heeft een nieuwe ontwikkelaar voor de 34 appartementen en een parkeergarage in het centrum op het oog. In december ging projectontwikkelaar Vastgoud B.V. failliet en kon de klus dus niet meer klaren. Contractbesprekingen met deze nieuwe ontwikkelaar, BPD Ontwikkeling BV, bevinden zich in de afrondende fase.

Volgens Berend Kupers, woordvoerder van de gemeente Tynaarlo, wil het bedrijf zo veel mogelijk rekening houden met de al ingediende zienswijzen. BPD Ontwikkeling BV, een gebiedsontwikkelaar die actief is in Nederland en Duitsland, wil 'dat dezelfde doelen worden gerealiseerd, namelijk het terugdringen van de oppervlakte detailhandel en voorzien in de vraag naar appartementen in het centrum'. De gemeente heeft er alle vertrouwen in dat er nu snel een concrete ontwikkeling op de locatie van de voormalige garage Koops en platenzaak Doedens zal gaan komen. Het is overigens nog wel onder voorbehoud van een collegebesluit.

Meer appartementen

Voor 2016 werd er nog gesproken over 24 nieuwe appartementen in het centrum van Eelde. Omdat besprekingen met de toenmalige projectontwikkelaar, Vastgoud BV, vastliepen vanwege het aantal appartementen, werd dit aantal opgehoogd naar uiteindelijk 34. De gemeente gaf destijds aan dat dit aantal inderdaad afwijkt van hetgeen dat gecommuniceerd is, maar dat de afwijking beperkt is en voldoet aan het gemeentelijk woonbeleid.

Jacob van Gelder, destijds voorzitter van de Klankbordgroep Centrumplan Eelde tevens voorzitter van Kiesvereniging Gemeentebelangen Tynaarlo, vindt het vreemd dat de gemeente ineens over meer appartementen praat. "Ze komen met 34 appartementen, terwijl de raad destijds heeft gezegd: 'Het worden 24 appartementen.' Het college zegt: wij hebben nu een plan voorliggen van 34 appartementen dan gaan we dat uitvoeren, maar waar is dat op gebaseerd?", vraagt Van Gelder zich af. "Ja, op een tekening die ergens in IJmuiden op een tekentafel is gemaakt. Dat is gewoon niet correct."

Plan ondernemers

Vorig jaar presenteerden ondernemers in Eelde een plan over het centrum. Het centrum moet compacter worden. Cultuur, recreatie, toerisme en retail moeten worden gebundeld in het centrum. Van Gelder is verbaasd dat het college niet met de ondernemers gaat praten. "Ik vind dat de gemeenteraad en het college niet de maatschappelijke verantwoording neemt en dat doen ze al ruim twintig jaar niet." Dat zijn harde woorden, maar volgens Van Gelder moet dat nu wel omdat ze anders niet verder komen.

Door alles compact op één plek te hebben hoopt ook ondernemer Bertus van den Hof van het Klompenmuseum - dat in het ondernemersplan ook naar het centrum zou verhuizen - dat er meer bezoekers naar het dorp komen. Van den Hof betreurt het dat de wethouder niet wil praten met de gemeente. "Het plan is niet in beton gegoten, het is bespreekbaar", meent de ondernemer. "Het is een heel mooi plan. Iedereen is daar voor. De ondernemers hebben zelfs een bijeenkomst georganiseerd waar raadsleden en het college bij waren uitgenodigd, maar het college is er niet geweest. Sommige raadsleden applaudisseerde over de plannen van de ondernemers en de raad stond erachter. Dat moet dan maar eens doorgaan."

