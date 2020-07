Dorpshuizen beunen bij: 'Valthe heeft veel moois om te laten zien'

Het bestuur van dat dorpshuis houdt deze zomer namelijk drie ochtend per week een wandeling tegen betaling, met lunch na in het dorpshuis.

Het plan ontstond op de achterkant van een bierviltje, na een bestuursvergadering waar bleek dat de financiën allesbehalve rooskleurig bleken. "Toen hebben we het als een malle uitgewerkt. Folders gedrukt et cetera, en op campings neergelegd en rondgebracht", legt bestuurslid Albert Kuipers uit.

Gemiste inkomsten

De helft van de inkomsten van het dorpshuis is weggevallen. "Het water staat ons aan de lippen. We hopen een deel van de gemiste omzet zo naar voren te kunnen halen. Alles inhalen, gaat niet lukken, denk ik."

Drie ochtenden per week werpen vrijwilligers zich als gids op om de geïnteresseerden rond te leiden. "We hebben veel moois om te laten zien. Zoals het onderduikershol, de hunebedden, de schans en het spoor. Die verhalen maken Valthe wel specifiek."

De eerste week zit er inmiddels op. "Het gaat mooi", zegt Kuipers. "En het staat nu. Dus we willen het ook een definitieve plek geven. De gidsen blijven hopelijk en de bezienswaardigheden gaan al helemaal niet weg natuurlijk."

Een dikke zes kilometer

"We vonden het heel leuk", zeggen Bjarne en Nelysha die vandaag mee waren. "Echt supervet, dat onderduikershol."

"Het was 6,5 kilometer. Dus ik denk dat kinderen vanaf vijf of zes jaar wel mee kunnen doen", besluit het tweetal wijs.

Uit een rondgang van vereniging BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) blijkt dat het totaal aan omzetderving van dorpshuizen 809.923 euro bedroeg over 92, van de 180 buurt- en dorpshuizen in onze provincie.

'Grote jongens hebben het zwaar'

Een derde van de dorpshuizen kan dit volgens de BOKD niet opvangen. De financiële tekorten verschillen tussen de 275 en 39.000 euro over de periode van 16 maart tot en met 1 juni. "Met name de grote jongens lijken het zwaar te hebben, grote dorpshuizen met betaald personeel", schrijft de vereniging in het rapport.

Daarnaast zijn de besturen bang om vrijwilligers en kwetsbare groepen kwijt te raken. Ook is er angst voor de sociale consequenties. "Voor veel mensen zijn de projecten van dorpshuizen en dorpsbelangen een welkome afleiding, zorgen ze voor sociale contacten en ook zinvolle dagbesteding."

Dorpshuizen kunnen gebruik maken van de TOGS-regeling die is ingesteld om tijdens coronatijd bedrijven te ondersteunen. Dat gaat om 4000 euro per dorpshuis. BOKD schrijft in haar rapport dat lang niet ieder dorpshuis daarvoor in aanmerking komt.

Het BOKD lobbyt momenteel met het Rijk, gemeenten en provincie over extra steun. Daarnaast wordt er gekeken of dorpshuizen in aanmerking kunnen komen voor landelijke noodsteun.