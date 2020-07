Twee schuren en twee woningen in Valthermond door brand verwoest [update]

Bij de brand is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft de omgeving afgezet. Betrokken bewoners worden verder door de gemeente geïnformeerd.

In dat pand zaten twee woningen. Het huis behorende bij de andere schuur wordt door de brandweer nat gehouden, om te voorkomen dat de brand overslaat. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en is begonnen met afschalen. Het sein brand meester is nog niet gegeven.

Er wordt nageblust door de brandweer (Rechten: Persbureau Meter)

Benzinepomp

Eén van de afgebrande loodsen is zo'n 200 vierkante meter en stond achter Top Keukens en Top Catering. Top Keukens en Top Catering zaten in het pand dat onbewoonbaar is.

Ook liep de benzinepomp aan de voorkant van de panden gevaar. Er waren meerdere brandweerkorpsen opgeroepen om ervoor te zorgen dat de benzinepomp geen vlam vat.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Er was wel een brandweerman met lichte klachten, maar hij kon even later zijn werk hervatten.

Het vuur is overgeslagen naar een nabijgelegen huis (Rechten: De Vries Media)

In de wijde omgeving was de rookpluim van de brand te zien. Bij aankomst van de brandweer was de brand al dermate uitslaand dat ze weinig water hebben gebruikt, om er zo voor te zorgen dat de rookpluim recht omhoog ging.

Volgens brandweerwoordvoerder Marcel van Alphen wordt er nog geen NL-Alert afgegeven, omdat de rook recht omhoog gaat. "Mocht de wind toenemen, dan kan het zijn dat het alsnog gaat gebeuren."

Burgemeester Jan Seton kwam ter plaatse en liet zich bijpraten over de brand.