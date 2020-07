Rioolwater testen op corona, waarom?

Sinds het begin van de coronapandemie neemt het RIVM monsters uit rioolwater dat binnenkomt bij het waterschap, om te kijken of er virusdeeltjes van corona in het water zitten. Dit begon als een proef, maar inmiddels zijn er 29 testlocaties in Nederland, Sleen is hier een van.

Het ministerie van Volksgezondheid wil in september zelfs uitbreiden naar 300 testlocaties. "Nu hebben we een kwart van de Nederlandse bevolking te pakken. Dat gaat dan naar heel Nederland," legt Coen Berends van het RIVM uit.

Nog voor er klachten zijn

Dit onderzoek is een aanvulling op andere onderzoeken om corona op te sporen. Denk aan de keel en neustesten van de GGD. Bijzonder is dat deeltjes van corona al te zien zijn in de ontlasting en dus in het rioolwater, nog voordat iemand klachten heeft. Je kan dus zien waar en in welke gemeenten en provincies het virus toe en afneemt, ook als mensen geen klachten hebben of niet zijn getest.

Berends: "Mensen die besmet zijn met corona scheiden het virus ook uit via de ontlasting. Dit komt natuurlijk in het rioolwater terecht. Voordeel van het testen op corona in rioolwater is dat het sneller een beeld kan geven dan andere meldingen die gedaan worden." Denk aan testen van de GGD. "Als je in het rioolwater kijkt dan heb je de mensen ook die ziek thuis zijn met klachten en mogelijk meet je dit eerder dan het bron en contactonderzoek." aldus Berends.

Quarantaine uit voorzorg

Wat kan je nu precies met deze informatie? Je kan op deze manier lokaliseren waar coronabesmettingen zijn. Dan kan een GGD actie ondernemen door bijvoorbeeld bij een bedrijf of in een bepaalde wijk mensen te verplichten een test te doen. Of de mensen uit het geteste gebied zouden in quarantaine gezet kunnen worden uit voorzorg. Allemaal om de verspreiding te voorkomen.

Het is overigens nog niet voorgekomen dat de GGD actie ondernam naar aanleiding van de testresultaten uit het riool, maar het is wel een van de scenario's waarmee gewerkt wordt.