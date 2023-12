Meer files? Niet in Drenthe

Er waren in Drenthe afgelopen jaar minder files dan in 2022. Daarmee is Drenthe samen met Overijssel een uitzondering, blijkt uit cijfers van de ANWB.

Landelijk waren er dit jaar meer files, die ook langer duurden. De ANWB vat dat samen in de filezwaarte: de lengte van een file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat de file er staat. Alles bij elkaar nam de filezwaarte in het hele land met 17 procent toe. Daarbij keek de ANWB niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de N-wegen.

Drenthe kende in 2023 net iets minder filezwaarte dan het jaar ervoor, met een daling van 1 procent. In Overijssel was de daling 13 procent. Daarmee is het goede nieuws over de files wel genoemd. In de rest van het land waren er alleen maar meer files.

Groningen heeft het zwaarder

In de provincie Groningen was de stijging groot. Daar nam de filezwaarte met een derde toe. Oorzaak zijn daar waarschijnlijk de werkzaamheden rond het Julianaplein. De N7 tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein staat op nummer tien in de filelijst van N-wegen. Het is daarmee de enige weg in het Noorden die in een top 10-lijst voorkomt.

Op de A28 richting Groningen staat het verkeer in de spits ook vaak stil, maar dat wegdeel komt niet in de top tien van knelpunten op de A-wegen voor.

Grootste knelpunten