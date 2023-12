Opwarmertje voor liefhebbers van poppentheater in Meppel trekt volle zalen

Het winterse voorproefje van het International Puppet-festival in Meppel is stijf uitverkocht. Zeshonderd mensen lopen deze week de winterse Popp-en-Route langs drie optredens van poppenspelers uit binnen- en buitenland.

Eens in de twee jaar stroomt Meppel vol met poppenliefhebbers tijdens International Puppet. In 2024 staat weer een editie op het programma, maar een jaar zonder poppenspel vindt de organisatie van het festival maar niets.

'Warm houden'

"Tweejaarlijks is eigenlijk te kort", zegt mede-organisator Mirte Droogers met een lach. "We willen Meppel een beetje warm houden voor poppentheater, dus organiseren we in de jaren zonder groot festival deze winterse wandeling."