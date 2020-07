Dit jaar geen Autumn Desert Trail en volgend jaar de laatste

Bovendien is nota bene het vogeltje de tapuit, waar de opbrengst van het evenement naar toe gaat, ook regelmatig juist het slachtoffer van de paardeninvasie. Los daarvan hebben de organisatoren ook zo hun redenen om er waarschijnlijk mee te stoppen: de afgelopen twee jaren waren er tegenslagen waardoor ze boze reacties kregen van ontevreden deelnemers.

Geen jubileum door corona

Het zou het 10-jarig jubileum worden van het grootschalige paardenevenement. Mede-organisator Tanny de Nooy-Mars van Hippisch Drenthe: "Het is met alle coronamaatregelen niet mogelijk om 800 ruiters - en minstens evenveel publiek - in goede banen te leiden. Veiligheid en gezondheid gaan boven alles."

Het doel van de trail, namelijk het loswoelen van de bodem van de Kale Duinen, wordt bij lange na niet bereikt" Lysander van Oossanen - gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer

Vorig jaar moest één van de dagen worden afgelast vanwege aanhoudende regen. Een ambulance die bij een gewonde ruiter moest komen zat vast in het zand, twee paarden legden loodje en de parkeerweide was een blubberzee. "Daarom besloten we de tweede dag af te gelasten. Dat leverde boze reacties op van deelnemers tot het inschakelen van de consumentenbond aan toe. Daar zijn we wel van geschrokken."

De Nooy en haar mede-organisator Henriette Dieters willen mede daarom eigenlijk stoppen met het evenement. Maar ze willen het jubileum alsnog houden in 2021 maar daarna is het waarschijnlijk over en uit.

Doel deels gemist

Over de Autumn Desert Trail 2021 moet de organisatie overigens nog wel weer om tafel met Staatsbosbeheer (SBB). Gebiedsbeheerder Lysander van Oossanen voorziet geen problemen, omdat met de organisatie goede afspraken zijn gemaakt na de laatste keer. Want er zijn wel wat problemen. Parkeerproblemen zijn nog de minste.

Van Oossanen: "Het doel van de trail - namelijk het loswoelen van de bodem van de Kale Duinen - wordt bij lange na niet bereikt. We hadden gehoopt dat de paarden dit zouden doen zodat wij niet met machines het terrein in hoeven maar het blijkt maar voor twintig procent effectief te zijn."

Slecht voor de tapuit

En er is een tweede probleem: de tapuit heeft er last van. Dat is nota bene de bedreigde vogel waar juist de opbrengst van het evenement naar toe gaat. "Het blijkt dat de paardenhoeven de holen waar de tapuit in broedt dicht trappen. Daar hebben we goede afspraken met de organisatie over gemaakt waar de paarden wel en niet mogen lopen."

De tapuit (Rechten: Saxifraga/Luc Hoogenstein)

De tapuit maakt gebruik van konijnen holen en er zijn maar weinig konijnen meer dus ook holen. En zorgen om de tapuit zijn er sowieso. Volgens de Natura 2000 regels moeten er 60 nesten om de soort in stand te houden zijn en er zitten er in het gebied maar 30.

Geen stille kern gebied

Volgens Van Oossanen zijn er in de toekomst geen andere beperkingen voor de Autumn Desert Trail in relatie met de ontwikkeling van een 'stille kern' in het Drents Friese Wold waar zoveel kritiek op is. "De Kale Duinen maken daar geen onderdeel van uit. Ik weet overigens geen oplossing als Hippisch Drenthe met het evenement stopt. Vroeger organiseerden we het zelf maar dat gaan we niet meer doen."

