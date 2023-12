De Week van Drenthe: Hoogwater en Drentse 'vuurwerktoeristen' in Duitsland

Hoog water

In Emmen moet het verkeer tijdens de kerstdagen omrijden door hoogwater. Een afrit op de Rondweg loopt onder water en wordt daarom afgesloten. Na de kerst blijkt op veel meer plekken in onze provincie het hoge water voor overlast te zorgen. Waterschappen controleren de dijken en huizenbezitters kampen met ondergelopen kelders en kruipruimtes.

Vuurwerk

Veel Drenten zoeken letterlijk en figuurlijk de grens op. Want op de eerste dag van vuurwerkverkoop wordt bij onze oosterburen massaal ingeslagen. Het is goedkoper, maar niet alles is toegestaan in Nederland en je mag niet meer meenemen dan 25 kilo.