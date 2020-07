Hier zijn de meeste coronaboetes uitgedeeld

De meeste coronaboetes zijn uitgeschreven in Hoogeveen en Meppel. Dat blijkt uit cijfers die De Volkskrant opgevraagd heeft bij het Openbaar Ministerie. Al vanaf het begin van de coronacrisis waarschuwden experts dat onduidelijke coronaregels tot willekeur konden leiden. In Aa en Hunze en Emmen zijn helemaal geen boetes uitgedeeld.

Strafrechtdeskundige Henny Sackers zegt in de krant dat de cijfers iets zeggen over hoeveel prioriteit gemeenten geven aan de handhaving van coronaregels. "Het is een kwestie van mensen en inzet. Dat zijn bestuurlijke keuzes."

Aantal boetes

Hoogeveen is koploper als het gaat om boetes. Daar zijn er 66 uitgeschreven. Gevolgd door Meppel met 41. Assen staat op een derde plek met 27. Borger-Odoorn heeft 15 boetes gegeven aan inwoners. In de rest van de gemeenten blijft het allemaal tussen de 0 en 7 boetes.

In Hoogeveen zijn in april elf mensen tegelijkertijd beboet nadat ze bij elkaar gekomen waren voor een feestje in een achtertuin.

Nijmegen strengste stad

In absolute cijfers is Rotterdam de coronaboetehoofdstad van Nederland. daar zijn 1.400 boetes uitgeschreven. Afgezet tegen het aantal inwoners is Nijmegen veruit de strengste grote stad van Nederland.

