Duo Jordy en Wilco wint Drents kampioenschap melkbusschieten

Een snerpend fluitje, gehijg en dan een paar fikse knallen. Gevolgd door gejuich of teleurstelling. Op een sportpark in Hoogeveen wordt gestreden voor de wisselmelkbus en de titel van Drents kampioen melkbusschieten.

Pieter van der Linden is meervoudig kampioen. Hij schat een keertje of acht. "Om eerlijk te zijn ben ik dat de volgende dag alweer vergeten." Met hem en zijn schietmaat dingen nog 21 andere duo's naar de titel.

Meters maken

De wind staat tegen, maar blaast niet hard. "Het mooiste weer om carbid te schieten, echt prima" aldus de organisator. Het Open Drents Kampioenschap Melkbusschieten werd bedacht door leden van voetbalclub HZVV in Hoogeveen. Rond oud en nieuw staat het voetbal even stil en die rust wordt op deze manier opgevuld sinds 1999. "In de vereniging was wat reuring nodig. Carbidschieten leek ons leuk. Voetbal en ballen schieten heeft een link, dus we dachten daar maken we een wedstrijd van."