'Gemeente Assen en steenhouwer Engberts hadden akkoord over verkoop pand'

Engberts schreef in een brief naar de gemeenteraad dat hij zich door de gemeente gechanteerd voelt (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guijt)

De gemeente Assen en ondernemer Paul Engberts hadden een akkoord over de verkoop van steenhouwerij Engberts. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (B en W) van Assen in een reactie op vragen van stadspartij PLOP.

Engberts schreef in een brief naar de gemeenteraad dat hij zich door de gemeente gechanteerd voelt bij de verkoop van zijn pand aan de Oude Molenstraat. De ondernemer wil appartementen bouwen op de plek van de steenhouwerij, maar de gemeente heeft ook plannen met de grond. Volgens Engberts keurde de gemeente keer op keer zijn eigen plannen voor de grond af.

Vragen van PLOP

Stadspartij PLOP verbaasde zich over de brief van Engberts en wilde opheldering van het college. De partij wilde weten waar de gewekte indruk van chantage vandaan komt en was ook verbolgen over het feit dat het lang duurde voordat de brief van de ondernemer naar de raadsleden werd gestuurd. De brief van Engberts kwam op 18 mei binnen op het stadhuis, op 30 juni werd de gemeenteraad ingelicht.

Volgens het college was er een passend bod gedaan op het pand van Engberts en is de ondernemer daarmee akkoord gegaan. Het kwam als een verrassing, zo schreef het college, dat er plotseling een projectontwikkelaar uit Dordrecht in beeld kwam. "Wij vonden het dan ook bijzonder om geconfronteerd te worden met een ontwikkelaar uit Dordrecht, die aangaf een overeenkomst te hebben met dhr. Engberts", schrijft B en W.

'Hard gewerkt'

Verder schrijft het college dat er juist hard gewerkt is om een woningbouwplan op de plek van het pand van Engberts van de grond te krijgen. "Helaas zijn wij vooralsnog, ondanks alle inspanningen, niet tot overeenstemming gekomen. We herkennen ons niet in het beeld dat geschetst is", laat het college weten. Het college gaat in de beantwoording niet in op het gevoel van chantage dat de ondernemer heeft.

Het te laat naar de gemeenteraad sturen van de brief van Engberts is volgens het college een incident geweest. "Wij vinden het spijtig te constateren dat in dit proces een hapering is opgetreden, waarbij de raad niet op de gebruikelijke manier is geïnformeerd", schrijft het college.

