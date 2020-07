Tijdelijke oplossing onbewaakte overweg Hooghalen: langzamer rijden

Léonie Bosselaar van NS Noord-Oost: "Het is een tijdelijke oplossing totdat spoorbeheerder ProRail ook met een wat robuustere tijdelijke oplossing komt. Iedereen is van de ernst doordrongen dat er een permanente oplossing moet komen en dat de druk na het dodelijke ongeluk is opgevoerd." Maar hoe lang dat nog duurt weet ze niet. Dus vandaar de eigen tijdelijke maatregel van NS.

Goede tussenmaatregel

Bestuurder Wim Eilert van de machinistenvakond VVMC had aan NS ook al voorgesteld de snelheid tijdelijk te verlagen, omdat andere tijdelijke maatregelen langs de spoorlijn, zoals extra signalering als er iets of iemand op de overweg is, te lang duren om in te voeren.

Eilert: "De snelheidsverlaging is een belangrijke tussenmaatregel en goed. Maar ik vraag me wel af waarom het geen 50 of 40 kilometer per uur is. Ook bij 90 kilometer per uur kun je nog behoorlijke klapper maken. Ik wil wel eens weten hoe het rijdend personeel daar over denkt, of ze 90 kilometer per uur langzaam genoeg vinden."

Overweghekken open

NS-machinisten zien regelmatig dat de hekken van de onbewaakte overweg open staan. En dat hoort niet. Een gebruiker van de overweg moet eerst het ene hek open doen, oversteken, dan het andere hek open doen. Als er dan een landbouwvoertuig over moet, moet de bestuurder weer de overweg over om de trekker op te halen. Daarna moet je weer heen en weer om de hekken te sluiten.

Landbouwer Arjan Lammertink: "De machinisten zeggen wel: hekken moeten dicht, maar ik moet dat hek open hebben anders kan ik er niet langs, ik kan niet door een hek rijden. Maar dit is weer typisch afschuiven wat ProRail doet, en dat doen ze nou altijd. Machinisten kunnen wel bang zijn, maar wij spelen ook met ons leven. Machinisten moeten dan maar voor de overgang op de rem trappen, want kennelijk is er geen andere oplossing. Wij zijn ook hartstikke bang, ik heb thuis vier kinderen en speel dagelijks met mijn leven."

ProRail laat in een reactie weten: "Om hekken steeds te openen en sluiten moet je vaak over de overweg. Het vaker oversteken van het spoor voelt voor sommige landeigenaren onveilig. Daarom laten sommige landeigenaren kennelijk de hekken open. Ook wordt de overweg soms door wandelaars en fietsers gebruikt hoewel deze overweg daarvoor niet toegankelijk is (zoals ook verbodsborden aangegeven) omdat het een eigen weg betreft. In sommige gevallen laten die passanten de hekken bovendien openstaan."

Permanente oplossing is in de maak

Volgens Rene Vegter van ProRail gaat de andere tijdelijke oplossing van ProRail zelf ook geen weken meer duren. De permanente oplossing, de overweg plus een tweede onbewaakte overweg vlakbij tegelijk opheffen en een nieuwe weg naar een bewaakte overweg, is in de maak.

Maar daar wil Vegter niks over kwijt omdat nog voor de zomer daarover gesprekken gaande zijn met alle betrokkenen in Hooghalen. Volgens Lammertink is een rentmeester bezig om grond van eigenaar Bos te kopen om de nieuwe weg te kunnen aanleggen.

Maar er zijn meer veiligheidsvragen

Ondertussen wil vakbondsbestuurder Eilert nog wel antwoord hebben op andere vragen. Kan bijvoorbeeld de kleur van het front van de trein worden veranderd? Landbouwers hebben aangegeven dat de nieuwe sprinters beduidend slechter te zien zijn dan de andere gele treinen. "En gaat er iets gedaan worden aan de bijrijdersstoel in de cabine van de nieuwe sprinter? Het blijkt dat die echt in de weg zit als de machinist vanuit zijn bestuurdersstoel om wil draaien en naar achteren wil vluchten." Ook heeft de VVMC vragen gesteld over de botsveiligheid van de nieuwe stoptrein.

Moeizame opheffingen

Het opheffen van onbewaakte overwegen is vaak een kwestie van de lange adem. Er zijn miljoenen euro's en een speciaal programma van het ministerie en ProRail voor beschikbaar maar dat is niet genoeg om alle onbewaakte overwegen aan te pakken. En bij veel overwegen die boven aan het opheffingslijstje staan duurt het lang want er spelen veel belangen van grondeigenaren, gebruikers, lokale en regionale overheden mee.

Lees ook: