Drentse 1000: luisteraars voorspellen de nieuwe nummer 1

Het is vandaag aftellen tot 18.00 uur. Dan weten we welk nummer op de eerste plaats staat van de Drentse 1000.

Een aantal artiesten wordt veel genoemd door de luisteraars. Bijvoorbeeld Bouke met Fire down below of Skik met Op fietse. Maar ook Doodse stilte van Mooi Wark en Engelbewaarder van Marco Schuiteman gooien hoge ogen.