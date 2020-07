Gefrustreerde man verstuurt naaktfoto van ex: werkstraf

Voor het versturen van naaktfoto's en het bedreigen van zijn ex is een 40-jarige man uit Meppel veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

De man en de vrouw hadden vorig jaar in mei in Meppel een korte relatie. De man mocht tijdelijk bij haar inwonen, omdat hij toen geen dak boven het hoofd had. De vrouw had al snel genoeg van zijn liefde, want hij gebruikte cocaïne en dronk veel alcohol. Met het oog op haar zoontje wilde de vrouw dit gedrag niet onder haar dak.

Wraakporno

Hij moest op zoek naar een nieuw onderkomen. De gewezen minnaar uitte zijn frustratie door een naaktfoto van haar via Facebook rond te sturen. Ook dreigde hij haar huis in 'de fik te steken'. De vrouw deed aangifte. Ze was onaangenaam verrast door de naaktfoto. Zij wist niet dat hij die had gemaakt.

'Niet te geloven'

De man bekende meteen. Hij had spijt dat hij dit had gedaan. De vrouw voelde zich in Meppel zo nagekeken en -gewezen dat zij inmiddels is verhuisd. De man woont sinds kort wel in Meppel. "Dit is toch niet te geloven", zei de officier van justitie, "zij vertrekt noodgedwongen uit haar woonplaats en hij settelt zich".

De officier van justitie eiste een werkstraf van 60 uur en voor de vrouw 1250 euro aan smartengeld. De rechter nam de eis volledige over.