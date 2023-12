Doodse stilte van Mooi Wark is de nieuwe nummer 1 in de Drentse 1000. Dit nummer stoot na twee jaar Hier kom ik weg van Daniël Lohues van de troon.

Even voor zessen kwam na dagenlang aftellen in de Drentse stemlijst de verlossende boodschap. Want voor het starten van de Drentse 1000 was al duidelijk dat Hier kom ik weg niet voor de derde keer de nummer 1 zou zijn. Daarna kon het grote speculeren beginnen. Is het Bouke, een andere plaat van Daniël Lohues, Marco Schuitmaker met zijn megahit Engelbewaarder of een van de vele nummers van Mooi Wark?

Stuivertje wisselen in de top 3

En dat laatste blijkt het geval. Mooi Wark is een van de hofleveranciers in de lijst en scoort deze editie twee top 10-noteringen. Op 10 staan de mannen met hun plaat Warkende helden. En de nummer 3 van vorig jaar, Doodse stilte, is dus de nieuwe nummer 1.

Daarmee is de top drie van vorig jaar door elkaar geschud. Want de voormalige nummer 1 van Daniël Lohues staat nu op 2. Met zijn vroegere band Skik stond Lohues vorig jaar ook op 2 met het nummer Op Fietse. Die plaat is nu naar de derde plaats gezakt. En daarmee werd de nummer 3 van 2022, Doodse Stilte van Mooi Wark, de nieuwe nummer 1.

Top 10 bijna helemaal Drents

Net buiten het podium van de Drentse 1000 vinden we de hoogste nieuwkomer. En ook die eer gaat naar een Drentse artiest. Zanger Bouke uit Emmen komt met zijn nummer Fire down below nieuw binnen op 4. Daarmee zakt de Groninger Ede Staal met Het het nog nooit zo donker west van 4 naar 5.

De Drentse 1000 mag je met recht een Drentse hitlijst noemen, want in de top 10 worden acht plekken bezet door Drentse artiesten. Zo blijft Leon Moorman net als vorig jaar op plek 6 staan met zijn nummer Knooin. Cuby + Blizzards staat op nummer 7 met Windows of my eyes. Marco Schuitmaker uit Roden komt nieuw binnen in de lijst met Engelbewaarder op plek 9. En zoals eerder benoemd sluit Mooi Wark de top 10 met Warkende helden. Danny Vera nestelt zich als Zeeuw tussen het Drentse geweld op plek 8 met Roller coaster.

'Gehoopt, maar niet verwacht'

Bij de bekendmaking van de nieuwe nummer 1 waren drie bandleden van Mooi Wark aanwezig in de studio, namelijk Bert, Dennis en William. "Voor ons is het officieel wel een verrassing", zo vertelt William. "We werden op het laatste moment opgetrommeld om naar de studio te komen. We willen ook de rest feliciteren met de hoge noteringen. De hoop was er natuurlijk wel om de nummer 1 te worden."