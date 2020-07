Boerenbestaan wordt steeds zwaarder, maar deze jonge boer zit nog vol enthousiasme

Want makkelijk is het niet, om boer te zijn, zegt vader Hendrik. "Ik maak mij wel zorgen om de jonge boeren, door de veranderende regelgeving ligt er een enorme druk. Nu vinden ze het nog leuk en zijn ze enthousiast maar hoe is dat over tien of twintig jaar?"

Het gezin Smeenge praat veel, gewoon tijdens de pauzes aan de keukentafel met een kopje koffie. Zowel samen als met medewerkers of vertegenwoordigers die over de vloer komen. Hendrik en zijn vrouw zijn altijd eerlijk geweest tegen Roelof. Dat het mooi is om boer te zijn, maar ook dat het keihard werken is voor soms maar de kostprijs. Toch stapte Roelof vol vertrouwen in het bedrijf. "Toen ik nog op de basisschool zat was ik er al vol van om mee te helpen op het bedrijf. Eerst spelenderwijs met een traptrekkertje en dan rol je er vanzelf in", vertelt hij enthousiast. "Ik heb nooit gedacht van 'moet ik dit wel doen', nee. Je moet wel een die-hard boer zijn natuurlijk. Ik heb er nog altijd plezier aan om het werk te doen en met de dieren bezig te zijn."

'We doen het echt samen'

Een groot voordeel is dat ze het boerenbedrijf met zijn drieën runnen. "We doen het echt samen en hebben ook mensen die helpen", vertelt Roelof. "Omdat we met elkaar in het bedrijf zitten kun je elkaar steunen. Als de een het even niet ziet zitten dan pept de ander 'm weer op. Je kunt elkaar helpen en dan gaat het allemaal wel", vult vader Hendrik Smeenge aan. Hij houdt zijn zoon goed in de gaten. "Zolang hij zo enthousiast blijft als nu is er geen probleem, maar gaat dat weg dan zijn dat wel signalen dat we moeten opletten wat er gaat gebeuren."

Uit een inventarisatie van 113 Zelfmoordpreventie vorig jaar blijkt dat tussen 2013 en 2016 het aantal zelfmoorden in de agrarische sector is toegenomen. Harde cijfers over het aantal boeren dat zichzelf het leven ontneemt zijn er niet. Bij zelfmoordcijfers wordt geen onderscheid gemaakt naar beroepsgroep.

Zelfmoord

In het noorden van Drenthe pleegden meerdere boeren de afgelopen tijd zelfmoord. Ook vader en zoon Smeenge kenden enkele van hen. "Het is zorgelijk", zeggen ze allebei. "Er zijn natuurlijk meerdere factoren waarom iemand besluit om er een einde aan te maken, maar het hoort in een sector niet zoveel voor te komen als dit."

De ouders van Roelof hebben hem al van jongs af aan op het hart gedrukt om eerlijk te zijn. "Als hij het werk niet meer leuk vindt, wil stoppen met de boerderij dan moet hij dat vooral zeggen, dat vertellen we hem geregeld. Dan verkopen we gewoon de boel." Beide benadrukken dat het vooral leuk moet blijven. Ondanks dat Roelof nog vol enthousiasme is over het boerenvak zijn sommige van zijn klasgenoten op hun besluit teruggekomen. "De meeste jongens uit mijn klas werkten op de boerderij van hun ouders met de bedoeling om het bedrijf over te nemen. Maar meerdere jongens die ik ken zeggen na een paar jaar meehelpen: 'nee ik wil het niet meer' en gaan wat anders doen."

Ondanks alles is Roelof nog steeds vol vertrouwen. "Ik hou er van om met de dieren bezig te zijn."

Zelf hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Agrariërs kunnen ook terecht bij Agro Zorgwijzer en Zorg om Boer en Tuinder.

Lees ook: